أمير الكويت يأسف لاعتذار رئيس الوزراء المستقيل عن تشكيل الحكومة

أعرب أمير الكويت صباح الأحمد الجابر، الإثنين، عن أسفه لاعتذار رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه أمير الكويت مع جابر الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

تصريحات أمير الكويت

قال الأمير: "على كل حال أولًا يؤسفنا أن تعتذر بھذا الموضوع وفي الوقت نفسه یجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء".

أمير الكويت: "أنت جابر المبارك.. خل (اجعل) الأمور تطلع (تظهر) على حقیقتھا، خل الناس تشوف (ترى)"، في إشارة لما يتردد عن تجاوزات مالية.

أمير الكويت: "أثق أنكم جميعا مدركون لخطورة المرحلة التي تعيشها المنطقة وما تقتضيه من وعي ويقظة".

أمير الكويت: أدعو الجميع إلى الانتباه إلى مصلحة الوطن والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه ووحدته الوطنية.

أمير الكويت: ندعو الجميع إلى الالتزام بقيم وأخلاق المجتمع الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس دون دليل.

أمير الكويت: يجب الكف عن تناول قضايا التجاوز في حق المال العام في وسائل الإعلام لحين البت فيها قضائيا.

أمير الكويت: "لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته إذا ثبتت إدانته بالاعتداء على المال العام".

رئيس الحكومة المستقيل نفى "اتهامات" طالته في قضية "صندوق الجيش"، واعتبرها "أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة".

جاء نفي رئيس الوزراء المستقيل في سياق اعتذاره لأمير البلاد، الإثنين، عن قبول إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

قال الصباح في خطاب اعتذاره عن قبول تكليفه بالمنصب: "یحول بیني وبین تنفیذ أمركم ھذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات (لم يحددها) بھا شبھة مساس بذمتي (..) وھي أكاذیب لاصلة لھا بالحقیقة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وفي وقت سابق الإثنين، قرر أمير الكويت، إعادة تكليف جابر مبارك بتشكيل الحكومة الثامنة له، قبل أن يقرر الأخير اعتذاره عن المنصب.

بلاغ وزير الدفاع الكويتي

أمس الأحد، تقدم وزير الدفاع المقال، الشيخ ناصر الصباح، ببلاغ إلى النيابة العامة حول "تجاوزات مالية في صندوق الجيش"، قبل أن يحيل النائب العام ضرار العسعوسي، القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

أوضح الوزير، الذي أعفاه أمير البلاد من منصبه صباح الإثنين، أن هذه التجاوزات المالية عبارة عن "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار).

وزير الدفاع المقال، كان قد قال في تغريدات له، السبت الماضي، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف "تجاوزات مالية" وقعت في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به.

وأنشئ "صندوق الجيش" منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالين.

وتأتي هذه القضية بعد تقديم الحكومة الكويتية التي كان يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، استقالتها وقبولها من أمير البلاد، صباح الأحمد الصباح، الخميس الماضي.

وتعد الحكومة المستقيلة السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث سبق أن ترأس الحكومة للمرة الأولى، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

الكويت تحظر النشر في قضية "صندوق الجيش"