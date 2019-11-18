أمريكا تهدد مصر بالعقوبات بسبب شراء مقاتلات روسية

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر وتحرمها من مبيعات عسكرية في المستقبل إذا أقدمت على شراء طائرات حربية روسية.

وكانت مصر وقعت في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع روسيا بقيمة ملياري دولار لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35.

تهديدات أمريكية لمصر

قال آر. كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في تصريح للصحفيين بمعرض دبي للطيران "هذا يجعلهم عرضة لخطر العقوبات ويعرضهم لخسارة صفقات في المستقبل. هذا ليس بالأمر الجديد".

كوبر : "مصر على دراية بتلك المخاطر".

يمكن لواشنطن فرض عقوبات بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا) الذي يستهدف المشتريات العسكرية من روسيا.

تقدم الولايات المتحدة منذ سنوات مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر التي يستخدم جيشها طائرات إف-16 الأمريكية.

رسالة إلى وزير الدفاع المصري

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أفادت في منتصف الشهر الجاري بأن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين حثا وزير الدفاع المصري على التراجع عن الصفقة.

جاء في رسالة مايك بومبيو ومارك إسبر إلى وزير الدفاع المصري، أن إبرام العقد سيعقد مستقبل الدعم العسكري الأمريكي لمصر ومساعدتها الأمنية.

حذر مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية قائد القوات الجوية المصرية شخصيا من العواقب المحتملة لإتمام الصفقة.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (إلى اليسار) مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

في أبريل/ نيسان الماضي توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مصر بعقوبات في حال شرائها هذه المقاتلات من روسيا.

قال بومبيو خلال إفادة قدمها أمام اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ "لقد أوضحنا أنه في حال شراء هذه المنظومات، بموجب القانون سيتطلب هذا فرض عقوبات على النظام".

بومبيو:"لقد تلقينا تطمينات من جانبهم أنهم يتفهمون ذلك، وأنا آمل بشدة ألا يقرروا المضي قدما في الحصول عليها".

وزير الدفاع المصري محمد زكي (غيتي)

شراء طائرات سوخوي-35

كانت صحيفة "كومرسانت" الروسية ذكرت في مارس/آذار الماضي أن روسيا ومصر وقعتا عقدا يقضي بتوريد أكثر من 20 مقاتلة من طراز سوخوي-35 وأسلحة قتال جوي إلى القاهرة، بمبلغ نحو ملياري دولار.

الصحيفة الروسي ذكرت أن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين العامين 2020 و2021.

حسب "وول ستريت جورنال" فإن مسؤولين مصريين طلبوا من إدارة ترمب مرارا تزويد القاهرة بنحو 20 طائرة مقاتلة من طراز أف 35، لكن الإدارة الأمريكية تفرض حظرا شاملا على مبيعات هذه المقاتلات في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، وربما هذا ما دفع القاهرة إلى المضي قدما في اتفاقها لشراء الطائرات الروسية.

العلاقات المصرية الأمريكية

دأبت الولايات المتحدة على تهديد الدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، بفرض عقوبات عليها بموجب قانون التصدي لأعداء أمريكا الذي وقعه ترمب في أغسطس/آب 2017. ويهدف القانون لتشديد الضغط على موسكو.

توصف العلاقات المصرية الأمريكية بالوثيقة والاستراتيجية، خاصة على المستوى العسكري.

منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، ظلت الولايات المتحدة تقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.

مواصفات سوخوي-35

تعد المقاتلة الروسية سوخوي-35 مقاتلة من الجيل الرابع، وذات مواصفات عالية يقودها طيار واحد، وتسمح مجموعة أجهزة على متنها بتنفيذ مهامها بدرجة عالية من الدقة، بحيث تستطيع تتبع 30 هدفا، ومهاجمة 8 أهداف جوية في آن واحد أو هدفين أرضيين.

دخلت سوخوي-35 الخدمة العسكرية عام 2015، وتتفوق على مثيلاتها في العالم مثل طائرة رافال الفرنسية وأف16 الأمريكية.

لدى سوخوي-35 محرك تصل قوة دفعه إلى 14.5 طنا بتقنية الفوهات الموجهة، ويبلغ وزنها عند الإقلاع 34500 كيلوغرام.

تصل سرعتها إلى 2125 كيلومترا في الساعة، ومزودة برادار يكتشف الهدف الجوي على بُعد400 كيلومتر، ونظام إلكتروني ذكي، وتحمل قنابل موجهة جو-جو وجو-أرض وقنابل غير موجهة، ومدفعا عيار 30 ملليمترا.

المقاتلة الروسية سوخوي-35