وسائل إعلام ليبية: محكمة أمريكية تصدر مذكرة استدعاء بحق حفتر

قالت وسائل إعلام ليبية إن محكمة أمريكية أصدرت مذكرة استدعاء بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إثر دعوى مدنية تقدم بها مواطنون ليبيون في الولايات المتحدة.

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