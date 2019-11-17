وزير النقل اليمني: اتفاق الرياض مصيره الفشل والتحالف سيدفع الثمن [فيديو]

قال وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني إن اتفاق الرياض لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مصيره الفشل

وأضاف الجبواني في لقاء مع ناشطين يمنيين في محافظة المهرة، حصلت الجزيرة عليه، إن ما خسرته الإمارات عسكريا في الميدان أرادت تعويضه في السياسة.

وأشار الجبواني إلى أن "التحالف السعودي الإماراتي الذي فشل في معالجة ملف الحدود مع الحوثيين يريد أن ينجح في عدن بعد إفراغه للدولة وتسليمها لمليشيات ومرتزقة، وسيدفع الثمن مقابل ذلك ونحذره من ذلك التوجه"، على حد قوله.

الجبواني تابع: "اتفاق الرياض يسعى للإطاحة بكل من وقف مع الشرعية والدولة اليمنية"، مستغربا من قرار حكومته التضحية بكل من وقف مع الشرعية وتعيين الذين تواطؤا مع "مشروع الإمارات التدميري" حسب قوله.

وقال الجبواني إن "عودة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى مدينة عدن تحت علم غير علم البلد وحماية قوات ليست قوات الدولة يعد شريكا في الانقلاب".



واستغرب وزير النقل اليمني الدعوات التي تطلق من قبل بعض قيادات التحالف السعودي الإماراتي الغاضبة من تواجد بعض الوزراء داخل الأراضي اليمنية، قائلا إن هذا السؤال يجب أن يوجه لتلك القيادات وعن سبب تواجدها داخل اليمن، مؤكدا أن اليمنيين سيقولون لهم في لحظة من اللحظات أن يخرجوا طوعا أو كرها.

وأكد الجبواني أن اعتصام أبناء محافظة المهرة ضد التواجد السعودي جاء نتيجة احتكاكهم مع القوات السعودية، وأن حكومته ستقف مع المعتصمين ولن تفرط في موضوع السيادة وكرامة اليمنيين في أي محافظة كانت.

خلفيات

وقع "اتفاق الرياض" في 5 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.

ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي