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نيويورك تايمز: وثائق صينية مسربة تكشف تفاصيل قمع مسلمي الإيغور

مواطنو أقلية الإيغور المسلمة يعانون من اضطهاد واسع في الصين - أرشيفية
مواطنو أقلية الإيغور المسلمة يعانون من اضطهاد واسع في الصين - أرشيفية
17/11/2019

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن وثائق حكومية صينية مسربة تكشف تفاصيل قمع بيجين لقومية الإيغور ومسلمين آخرين في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد في ظل الرئيس شي جين بينغ.

ويقول خبراء الأمم المتحدة وناشطون إن ما لا يقل عن مليون من المسلمين الإيغور وأفراد جماعات أقليات أخرى أغلبها مسلمة اعتقلوا في معسكرات في شينجيانغ في حملة لاقت إدانة من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وثائق رسمية مسربة
  • الصحيفة قالت إن عضوًا في المؤسسة السياسية الصينية سرب هذه الوثائق التي تظهر كيف أن شي بينغ، ألقى سلسلة من الخطب الداخلية على المسؤولين خلال وبعد زيارة قام بها في 2014 لشينجيانغ، عقب مزاعم عن قيام "مسلحين من الإيغور بقتل 31 شخصًا طعنًا في محطة للقطارات".
  • التقرير قال إن شي بينغ دعا إلى "نضال شامل ضد الإرهاب والتسلل والانفصالية وعدم إظهار رحمة مطلقًا".
  • أوضحت الصحيفة أنه لم يتضح كيفية تجميع واختيار الوثائق التي بلغت في مجملها 403 صفحات.
  • تنفي بيجين إساءة معاملة الإيغور أو آخرين في إقليم شينجيانغ وتقول إنها توفر "تدريبًا مهنيًا للمساعدة في وقف التطرف الإسلامي والانفصالية وتعليم مهارات جديدة".
نشطاء يحتجون على سياسة الحكومة الصينية ضد الإيغور- فرنسا 2015
تنديد بحملات قمع الإيغور
  • واشنطن أعربت مرارًا عن قلقها العميق إزاء حملة القمع في الصين على الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ، في وقت تدرس فيه إدارة ترمب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين.
  •  وزارة الخارجية الأمريكية، أعربت الثلاثاء الماضي، عن قلقها العميق إزاء حملة القمع ضد مسلمي شينجيانغ.
  • كذلك عبرت الأمم المتحدة عن خشيتها من حملات القمع التي تقوم بها الحكومة الصينية ضد أقلية الإيغور المسلمة.
  • قالت لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إنها تلقت تقارير موثوقة عن احتجاز ما يصل إلى مليون من الإيغور في مراكز اعتقال في شينجيانغ خارج إطار القانون ودعت إلى الإفراج عنهم.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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