نيويورك تايمز: وثائق صينية مسربة تكشف تفاصيل قمع مسلمي الإيغور

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن وثائق حكومية صينية مسربة تكشف تفاصيل قمع بيجين لقومية الإيغور ومسلمين آخرين في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد في ظل الرئيس شي جين بينغ.

ويقول خبراء الأمم المتحدة وناشطون إن ما لا يقل عن مليون من المسلمين الإيغور وأفراد جماعات أقليات أخرى أغلبها مسلمة اعتقلوا في معسكرات في شينجيانغ في حملة لاقت إدانة من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وثائق رسمية مسربة

الصحيفة قالت إن عضوًا في المؤسسة السياسية الصينية سرب هذه الوثائق التي تظهر كيف أن شي بينغ، ألقى سلسلة من الخطب الداخلية على المسؤولين خلال وبعد زيارة قام بها في 2014 لشينجيانغ، عقب مزاعم عن قيام "مسلحين من الإيغور بقتل 31 شخصًا طعنًا في محطة للقطارات".

التقرير قال إن شي بينغ دعا إلى "نضال شامل ضد الإرهاب والتسلل والانفصالية وعدم إظهار رحمة مطلقًا".

أوضحت الصحيفة أنه لم يتضح كيفية تجميع واختيار الوثائق التي بلغت في مجملها 403 صفحات.

تنفي بيجين إساءة معاملة الإيغور أو آخرين في إقليم شينجيانغ وتقول إنها توفر "تدريبًا مهنيًا للمساعدة في وقف التطرف الإسلامي والانفصالية وتعليم مهارات جديدة".

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