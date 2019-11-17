نتنياهو بشأن التهدئة في غزة: إسرائيل لم تتعهد بشيء

عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن "إسرائيل لم تتعهد بشيء"، فيما كذب صحفي إسرائيلي رواية جيش الاحتلال حول مجزرة دير البلح في غزة.
يأتي ذلك فيما قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا فلسطينيا بالرصاص على طريق الأنفاق جنوب غرب مدينة القدس، بزعم سرقته إحدى المركبات، ومطاردته ثم إصابته حتى أُعلن عن استشهاده.
سياسة إسرائيل لم تتغير
- وجه نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، الشكر للقادة "الذين اتخذوا بالإجماع القرار المهم بإطلاق العملية التي تم تحقيق أهدافها بالكامل".
أبرز تصريحات نتنياهو:
- أهنئ الأجهزة الأمنية على تنفيذ عملية "الحزام الأسود" بشكل مثالي.
- إسرائيل لم تتعهد بشيء. سياستنا الأمنية لم تتغير بشيء، وحتى ليس بشيء واحد.
- نحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا.
- (حركة المقاومة الإسلامية) حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الفائت صواريخ على بئر السبع.
- أوعزت لجيش الدفاع بأن يضرب فورًا أهدافًا تابعة لحماس في قطاع غزة.
- سنضرب كل من يعتدي علينا. سنفعل كل شيء من أجل ضمان أمن إسرائيل.
- نحن مستعدون لجميع السيناريوهات والأجهزة الأمنية تعلم تمامًا ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن إسرائيل في كل ساحة.
تكذيب رواية الاحتلال
- كذب الصحفي الإسرائيلي المختص في الشأن العسكري، جدعون ليفي، اليوم الأحد، رواية جيش الاحتلال المزعومة حول مجزرة دير البلح في غزة والتي أدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة وأحدة بينهم أطفال ونساء، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
- يشار إلى أن جيش الاحتلال زعم بأنه يجري تحقيقًا في استهداف منزل عائلة السواركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال التصعيد الأخير على القطاع.
أبرز ما قاله ليفي:
- الطيار الذي قصفهم لم يكن يعلم، كما أن قادته الذين أمروه بذلك لم يعلموا، والوزير ورئيس الأركان لم يعلموا، وقائد القوات الجوية لم يعلم، وضباط المخابرات الذين كانوا يرصدون الهدف لم يعلموا، حتى المتحدث الكذاب لم يعلم.
- جميع أبطالنا لم يكونوا يعلمون، هم الذي يعلمون دائما كل شيء، فجأة أصبحوا لا يعلمون.
- هم الذين تمكنوا من العثور على مطلوب في ضواحي دمشق، هم الجيش الأكثر ذكاء والمخابرات الأكثر تطورًا لم يكلفوا أنفسهم عناء التحقق.
- لم يعلموا عن تلك الأسرة البائسة الفقيرة في دير البلح أنها ستكون ضحية الليلة الأخيرة.
العدوان على غزة
- خلال التصعيد الأخير الذي اندلع فجر الثلاثاء الماضي، عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا في قطاع غزة، أطلقت السرايا مئات الصواريخ وصل بعضها مناطق في عمق إسرائيل.
- العدوان الأخير على غزة خلّف 34 شهيدًا و111 جريحًا.
- حركة الجهاد أعلنت فجر الخميس الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية.
- الحركة أوضحت أن الجانب الإسرائيلي وافق على مطلبها بوقف عمليات الاغتيال ووقف إطلاق النار على مسيرات العودة الأسبوعية عند حدود غزة.
- الاحتلال خرق الهدنة وشن يومي الجمعة والسبت عدة غارات على مواقع عسكرية لحركتي الجهاد والمقاومة الإسلامية (حماس) بذريعة الرد على إطلاق صواريخ من القطاع.