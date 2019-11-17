نتنياهو بشأن التهدئة في غزة: إسرائيل لم تتعهد بشيء

عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن "إسرائيل لم تتعهد بشيء"، فيما كذب صحفي إسرائيلي رواية جيش الاحتلال حول مجزرة دير البلح في غزة.

يأتي ذلك فيما قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا فلسطينيا بالرصاص على طريق الأنفاق جنوب غرب مدينة القدس، بزعم سرقته إحدى المركبات، ومطاردته ثم إصابته حتى أُعلن عن استشهاده.

سياسة إسرائيل لم تتغير

وجه نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، الشكر للقادة "الذين اتخذوا بالإجماع القرار المهم بإطلاق العملية التي تم تحقيق أهدافها بالكامل".

قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "أود في مقدمة كلامي أن أهنئ الأجهزة الأمنية على تنفيذ عملية "الحزام الأسود" بشكل مثالي. أود أيضا أن أشكر أعضاء الحكومة الذين اتخذوا بالإجماع القرار المهم بإطلاق العملية. تم تحقيق أهدافها بالكامل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 17, 2019

أبرز تصريحات نتنياهو:

أهنئ الأجهزة الأمنية على تنفيذ عملية "الحزام الأسود" بشكل مثالي.

إسرائيل لم تتعهد بشيء. سياستنا الأمنية لم تتغير بشيء، وحتى ليس بشيء واحد.

نحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا.

(حركة المقاومة الإسلامية) حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الفائت صواريخ على بئر السبع.

أوعزت لجيش الدفاع بأن يضرب فورًا أهدافًا تابعة لحماس في قطاع غزة.

سنضرب كل من يعتدي علينا. سنفعل كل شيء من أجل ضمان أمن إسرائيل.

نحن مستعدون لجميع السيناريوهات والأجهزة الأمنية تعلم تمامًا ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن إسرائيل في كل ساحة.

أكرر مرة أخرى – سنضرب كل من يعتدي علينا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات والأجهزة الأمنية تعلم تماما ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل في كل ساحة وساحة. سنفعل كل شيء من أجل ضمان أمن إسرائيل". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 17, 2019

تكذيب رواية الاحتلال

كذب الصحفي الإسرائيلي المختص في الشأن العسكري، جدعون ليفي، اليوم الأحد، رواية جيش الاحتلال المزعومة حول مجزرة دير البلح في غزة والتي أدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة وأحدة بينهم أطفال ونساء، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال زعم بأنه يجري تحقيقًا في استهداف منزل عائلة السواركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال التصعيد الأخير على القطاع.

أبرز ما قاله ليفي:

الطيار الذي قصفهم لم يكن يعلم، كما أن قادته الذين أمروه بذلك لم يعلموا، والوزير ورئيس الأركان لم يعلموا، وقائد القوات الجوية لم يعلم، وضباط المخابرات الذين كانوا يرصدون الهدف لم يعلموا، حتى المتحدث الكذاب لم يعلم.

جميع أبطالنا لم يكونوا يعلمون، هم الذي يعلمون دائما كل شيء، فجأة أصبحوا لا يعلمون.

هم الذين تمكنوا من العثور على مطلوب في ضواحي دمشق، هم الجيش الأكثر ذكاء والمخابرات الأكثر تطورًا لم يكلفوا أنفسهم عناء التحقق.

لم يعلموا عن تلك الأسرة البائسة الفقيرة في دير البلح أنها ستكون ضحية الليلة الأخيرة.

العدوان على غزة