مصر: مقتل 4 أشخاص إثر "انهيار" برج كهرباء غرب القاهرة [فيديو]

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، الأحد، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة غرب القاهرة، وفق بيان رسمي.

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أوضحت الصحة المصرية في بيان لها أنه: "حدث انهيار برج كهرباء بمحطة بمركز أوسيم (غرب القاهرة) ما أسفر عن وفاة 4 وإصابة 3".

قالت الوزارة إن "الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وتتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم".

أكدت أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة الجيزة غرب القاهرة.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، ذكر في وقت سابق، أن "حادثًا مروعًا وقع اليوم بسقوط برج كهرباء في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)"، قبل أن يشير في تعديل لاحق إلى أنه بمنطقة أوسيم التي تقع في نطاق المحافظة ذاتها.