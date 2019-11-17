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سياسة|مصر

مصر: حالة غضب بعد واقعة تنمر على طالب أفريقي [فيديو]

17/11/2019

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، مقطع فيديو يظهر سخرية و"تنمر" شابين على طالب أفريقي من أصحاب البشرة السمراء، محاولين الاستيلاء على حقيبته.

التفاصيل
  • يظهر مقطع الفيديو واقعة تنمر قام بها مراهق مصري يدعى "سيد حسن" وصديقه وثالث كان يصور الواقعة، بحق طالب يحمل الجنسية الأفريقية كان في طريقه إلى المدرسة.
  • طالب الشاب المصري من الطالب الأفريقي إعطاءه حقيبته وعندما رفض حاول الاعتداء عليه وسخر منه وحاول نزعها عن كتفه.

  • انتقد نشطاء مواقع التواصل في مصر الواقعة، وطالبوا بالقبض على المتنمرين الثلاثة ومحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

  • الشاب المصري "سيد حسن"، صاحب واقعة التنمر، رد في منشور على صفحته بموقع فيسبوك قائلا إن هذا الشاب (الأفريقي) صاحبه وكان الفيديو على سبيل الدعابة لا أكثر، مؤكدًا أنه جاره في المنطقة، ونشر صورة تجمعهما.
  • حسن علق على الفيديو قائلا: "أهو يجدعان عشان الناس اللي قالت إني بضربو وبعذبوا، وده أساسا صاحبنا وإحنا لنا فيديوهات مع بعض وده جاري، والصحفيين اللي نشروا الفيديو أنتو متعرفوش حاجة ده صحابي وإحنا كنا بنهزر".
     
  • صفحة "مبادرة لغتي إفريقية" على فيسبوك قالت: تحية خاصة لوزارة الداخلية المصرية بعد التدخل السريع بالقبض على الشاب المصري المتهم بالتنمر ضد أحد الشباب السوداني.
  • الصفحة أضافت: "رسالة لشعب السودان وكل الشعوب الأفريقية الشقيقة على أرض مصر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في بلدكم الثاني مصر. أنتم هنا في حماية وأمان رغم أنف أي جاهل أو متنمر أو متعصب أو متطرف لا يمثل الأغلبية الساحقة للشعب المصري".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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