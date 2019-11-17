مصر: حالة غضب بعد واقعة تنمر على طالب أفريقي [فيديو]

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، مقطع فيديو يظهر سخرية و"تنمر" شابين على طالب أفريقي من أصحاب البشرة السمراء، محاولين الاستيلاء على حقيبته.

التفاصيل

يظهر مقطع الفيديو واقعة تنمر قام بها مراهق مصري يدعى "سيد حسن" وصديقه وثالث كان يصور الواقعة، بحق طالب يحمل الجنسية الأفريقية كان في طريقه إلى المدرسة.

طالب الشاب المصري من الطالب الأفريقي إعطاءه حقيبته وعندما رفض حاول الاعتداء عليه وسخر منه وحاول نزعها عن كتفه.

فيديو صادم لشباب يتنمرون على طالب أفريقي ويحاولون الاعتداء عليه بأحدى المناطق المصرية ..💔 مجتمعاتنا بشعه ومليئة بالعنصرية والمتوحشين، مجرد أن يروا إنسان مختلف عنهم ومسالم ولم يضر أحداً بأفعاله، يبدأون يتهجمون عليه ويتنمرون عليه ويصفونه بابشع الأوصاف ليعوضون النقص الذي فيهم !! pic.twitter.com/SEND1AzKxQ — صوتي باقي (@SOUTI_BAQI) November 16, 2019

انتقد نشطاء مواقع التواصل في مصر الواقعة، وطالبوا بالقبض على المتنمرين الثلاثة ومحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

في فيديو منتشر علي الفيس و مكتوب عليه فيديو صادم… الفيديو فيه مجموعة شباب بيتريقوا علي طالب إفريقي عشان لونه!!! بس هوا بصراحة مش فيديو صادم و لا حاجة… إحنا غالباً أكتر شعب في العالم بيمارس العنصرية علي بعض (… https://t.co/AhNfqUXxCX — محمد البلاسي (@MohammedElbelas) November 16, 2019