مسيرة لإحياء ذكرى الانتفاضة الطلابية باليونان

نظم يونانيون مسيرة في وسط العاصمة أثينا مساء اليوم الأحد، إحياء لذكرى الانتفاضة الطلابية، التي أخمدتها السلطات عام 1973 والتي أسهمت في الإطاحة بالنظام العسكري آنذاك.

وغالبًا ما صارت المسيرة، التي تنظم سنويًا نقطة انطلاق لاحتجاجات ضد سياسات الحكومة وضد إجراءات تقشفية اتخذت في السنوات الأخيرة بعد أزمة ديون استمرت عقدًا.

ونشرت الشرطة أكثر من خمسة آلاف من أفرادها في شوارع وسط أثينا اليوم الأحد، وحلقت مروحيات فوق ميدان سينتاجما في وسط المدينة والأحياء المجاورة خلال اليوم.

وفي الأسبوع الماضي، اشتبكت الشرطة مع طلاب يحتجون على إغلاق جامعة الاقتصاد والأعمال، وهي جامعة بارزة في أثينا. وداهمت الشرطة الجامعة لمصادرة مواد قالت إن مواد مثلها استخدمت في المظاهرات العنيفة.

وهذه هي المرة الأولى التي يقع فيها اشتباك بين الشرطة ومحتجين داخل حرم جامعي منذ قيام الحكومة المحافظة بإلغاء حصانة المباني الجامعية في أغسطس/آب الماضي.