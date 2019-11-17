فريق باحثين يبتكر تقنية جديدة لتفادي رقابة الحكومات على الإنترنت
17/11/2019
ابتكر فريق من الباحثين بجامعة ميريلاند الأمريكية تقنية جديدة تستطيع تفادي أنظمة الرقابة على الإنترنت التي تستخدمها بعض الحكومات لمنع حرية الوصول إلى المعلومات.
أفاد الموقع الإلكتروني (فيز دوت أورغ) المتخصص في التكنولوجيا أن منظومة الذكاء الاصطناعي تحمل اسم (جنيفا) وقد تم اختبارها بالفعل في الصين والهند وكازاخستان.
واستطاعت المنظومة حسب الفريق، التوصل إلى عشرات الطرق لتفادي الرقابة الإلكترونية من خلال استغلال الثغرات في برامج الرقابة التي يستحيل على المبرمجين البشر العثور عليها بشكل يدوي.
برامج الرقابة على الإنترنت
قال الباحث ديف ليفين المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات بجامعة ميريلاند إنه "من خلال منظومة جنيفا، نستطيع للمرة الأولى إحراز تقدم كبير في السباق مع برامج الرقابة على الانترنت".
وأوضح" أن الفوز بهذا السباق يعني تحقيق حرية التعبير والوصول إلى المعلومة بالنسبة لملايين البشر حول العالم الذين لا يحصلون على هذه المزايا في الوقت الحالي".
من المعروف أنه يتم تقسيم جميع البيانات على الإنترنت إلى حزم من البيانات بواسطة كمبيوتر الطرف المرسل ثم يعاد تجميعها مرة أخرى بواسطة جهاز الطرف المستقبل.
لكن برامج المراقبة تقوم بمراقبة حزم البيانات أثناء انتقالها عبر الإنترنت وتقوم بحجبها، وهي تستطيع التعرف عليها عن طريق كلمات رئيسية معينة محظورة (مثل ميدان تيانانمن في الصين) أو عن طريق اسماء نطاقات محظورة (مثل ويكيبيديا في كثير من الدول).
قام فريق الدراسة باختبار المنظومة الجديدة في مختبرات البرمجيات بواسطة برامج رقابة غير حقيقية، وأخرى حقيقية، وقد نجح الفريق بواسطة جنيفا في تصفح الإنترنت بحرية في ظل وجود برامج الرقابة.
غوغل يضيف خاصية جديدة للمساعدة في النطق الصحيح للكلمات
في سياق الابتكارات، أضاف محرك غوغل للبحث على الإنترنت خاصية جديدة تساعد المستخدمين في البحث عن النطق الصحيح للكلمات.
الخاصية الجديدة تقوم ليس بنطق الكلمة بالطريق الصحيحة، وإنما تتيح للمستخدم أن يكرر نطق الكلمة، مع الحصول على تقييم فوري لمدى سلامة النطق على صفحة نتيجة البحث نفسها.
أشار موقع (تك كرانش) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية ستكون مفيدة جدا لمن يتعلمون لغة أجنبية بشكل خاص، مضيفا أن هذه الخاصية تعتمد بشكل رئيسي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي.
أوضح أن أدوات التعرف الصوتي في غوغل تقوم في هذه الحالة بمعالجة التسجيل الصوتي وتفصله إلى أصوات منفردة ثم تقارن نطق هذا التسجيل الخاص بالمستخدم مع الطريقة التي ينطق بها الخبراء نفس الكلمات.
إلى جانب هذه الخاصية، أضاف غوغل المزيد من الصور التوضيحية إلى قاموسه ووظائف الترجمة، وهذه الخصائص متاحة حتى الآن باللغة الإنجليزية فقط وتستخدم فقط مع الأسماء وليس الأفعال، حيث، مازال من الصعب العثور على الصورة أو الرسم الصحيح لتوضيح الأفعال.
قالت غوغل أثناء الإعلان عن الخاصية الجديدة إن "التقدم في مجال التعرف على الكلمات والتعلم الآلي يمكن أن يحسن الطريقة التي نتعلم بها اللغات".
أضافت" نأمل أن توفر لك الخصائص الجديدة طريقة مبتكرة وأكثر فعالية لنطق ورؤية وتذكر الكلمات الجديدة، نعتزم توفير هذه الخصائص في المزيد من اللغات واللهجات والمناطق في المستقبل".