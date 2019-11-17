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سياسة

"عين معاذ" تجتاح منصات التواصل تضامنا مع مصور قنصه الاحتلال

17/11/2019

أطلق ناشطون وصحفيون فلسطينيون وعرب، حملة إلكترونية وميدانية، للتضامن مع المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، عقب فقدانه عينه اليسرى بشكل كامل، بعد قنص الاحتلال الإسرائيلي لها.

معاذ عمارنة (32 عامًا) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، يعمل مصورًا في إحدى وسائل الإعلام المحلية، وكان أول من وثق بكاميرته مشاهد جريمة قتل الاحتلال للشاب عمر البدوي في مخيم العروب شمال الخليل الأسبوع الماضي.

عين معاذ
  • الناشطون دشنوا وسوم (#كلنا_معاذ، #عين_معاذ.. #عين_الحقيقة_لن_تنطفئ) على منصات التواصل الاجتماعي، تضامنًا مع عمارنة، الذي أصيب برصاصة أطلقها أحد جنود الاحتلال صوب عينه اليسرى، الأمر الذي تسبب باقتلاعها.
  • القناص الإسرائيلي استهدف معاذ أثناء تغطيته لأحداث الاستيلاء وتجريف الأراضي في بلدة صوريف شمال غرب الخليل بالضفة المحتلة، يوم الجمعة الماضي، بالرغم من ارتداءه زي الصحفيين المميز.
معاذ فقد عينة اليسرى بشكل كامل على يد قناص إسرائيلي (وفا)

 

  • الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحفيين وعرقلتهم ومنعهم بالقوة من تغطية الأحداث المتعلقة بانتهاكات قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية.
  • شارك الصحفيون بنشر قصة الصحفي عمارنة الذي أصيب الجمعة وصوره، كما نشروا صورهم حاجبين أعينهم اليسرى بأيديهم، أو بلاصق طبي أبيض كما يبدو حال الصحفي عمارنة.
  • تضمنت الحملة تأكيد الصحفيين على استمرارهم في نقل معاناة الشعب الفلسطيني رغم التضييق والاستهداف، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحفيين.

تنديدات باستهداف الصحفيين
نقابة الصحفيين
  • استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها الاعتداء الذي استهدف المصور الصحفي عمارنة، مؤكدة أنها قامت بمتابعة ذلك مع الاتحادين العربي والدولي، لحثهما على إصدار موقف تجاه جرائم الاحتلال التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين.
  • رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، أكد أن هناك استهدافًا واضحًا من قبل قوات الاحتلال بحق الجسم الصحفي.
  • اللحام أوضح أن 606 حالات اعتداء وثقت بحق الصحفيين حتى شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
الاتحاد الدولي للصحفيين
  • أيضًا ندد الاتحاد الدولي للصحفيين بالاعتداء الذي تعرض له عمارنة، وقال أمين عام الاتحاد أنتوني بيلانغي إن الاتحاد يستنكر مرة أخرى هذه الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • بيلانغي: لقد حان الوقت كي تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حماية وسلامة الصحفيين، حتى لا يتسنى لمفترسي حرية الصحافة والديمقراطية من الإفلات من العقاب في إسرائيل كما في أي بلد آخر.
اتحاد المصورين العرب
  • شدد اتحاد المصورين العرب فرع فلسطين، على أهمية ملاحقة المسؤولين عن جريمة إصابة المصور الصحفي معاذ عمارنة وتقديمهم للعدالة.
  • رئيس الاتحاد فرع فلسطين عوض عوض، دعا في بيان صحفي اليوم السبت، كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال، من أجل وقف ممارساتها العدوانية، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية، التي تضمن حماية المدنيين والصحفيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالة الأنباء الفلسطينية
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