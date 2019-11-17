"عين معاذ" تجتاح منصات التواصل تضامنا مع مصور قنصه الاحتلال

أطلق ناشطون وصحفيون فلسطينيون وعرب، حملة إلكترونية وميدانية، للتضامن مع المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، عقب فقدانه عينه اليسرى بشكل كامل، بعد قنص الاحتلال الإسرائيلي لها.
معاذ عمارنة (32 عامًا) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، يعمل مصورًا في إحدى وسائل الإعلام المحلية، وكان أول من وثق بكاميرته مشاهد جريمة قتل الاحتلال للشاب عمر البدوي في مخيم العروب شمال الخليل الأسبوع الماضي.
لمن يسأل عن وسم #عين_معاذ.
معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وأب لطفل وطفلة، يوم الجمعة ١٥/١١/٢٠١٩ وأثناء عمله بتغطية المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في صوريف بالخليل استهدفه قناص من جنود الاحتلال برصاصة افقدته عينه اليسرى واحدثت تهتك في العظام المحيطة بالعين. pic.twitter.com/NEA3C1MuYa
— شجاعية (@shejae3a) November 16, 2019
فقد الزميل المصور معاذ عمارنه عينه اليسرى اليوم بعد إصابتها بشكل مباشر بشظية رصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صوريف بالخليل، ذات المصور التقط قبل نحو أسبوع إعدام الشهيد عمر البدوي في مخيم العرب. #الصحافة_ليست_جريمة #عين_الحقيقة pic.twitter.com/PIInforMnl
— Salam Hindawi – سلام (@HindawiSalam) November 15, 2019
معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وثق بكاميرته أحداث كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة 15/11/2019 مش رح يقدر يكمل عمل الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال عليه خلال تغطية مواجهات بلدة صوريف بالخليل مما أدى لفقدانه عينه اليسرى.
#عين_معاذ
#عين_الحقيقة pic.twitter.com/hLbui8IKDv
— Ola B. Al-Sharif (@OlaShareef) November 17, 2019
معاذ عمارنة #عين_الحقيقة_لن_تنطفئ ئ pic.twitter.com/VK1q75dJiA
— Yahya.Arouri (@YahyaArouri) November 16, 2019