شاهد: بكاء شاب مصري أحرق جواز سفره لرفض السفارة تجديده

بدموع الحسرة والألم، أحرق شاب مصري مقيم في ألمانيا، جواز سفره منتهي الصلاحية، لرفض السفارة المصرية في برلين تجديده له، لأنه هتف "يسقط حكم العسكر"، وفق قوله.

"سأحرق جنسيتي"

أشرف ظهر في فيديو مدته 6 دقائق نشرته صفحة "مباشر أوربا" على موقع فيسبوك، وتم تداوله على نطاق واسع يوم السبت.

الشاب ظهر جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتان منددتان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.

أشرف اختصر محنته في كلمة مصورة "هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي".

باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا "رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية".

أشرف أشار إلى قلبه وقال: مصر هنا وليست في الباسبور "أرجوكم متزعلوش من اللي هأعمله". أنا متهم بالخيانة والعمالة.

الشاب قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.

أشرف أكد أنه سيحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده، وأنه يفعل ذلك تعبيرًا عن مأساة 100 ألف معتقل في مصر يشعر بمعاناتهم لأنه سُجن من قبل.

الشاب عبر عن أمنيته في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس كسجين، وقال إن نظام السيسي "المجرم" هو من أوصله إلى هذه اللحظة.

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