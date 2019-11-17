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سياسة|ألمانيا

شاهد: بكاء شاب مصري أحرق جواز سفره لرفض السفارة تجديده

17/11/2019

بدموع الحسرة والألم، أحرق شاب مصري مقيم في ألمانيا، جواز سفره منتهي الصلاحية، لرفض السفارة المصرية في برلين تجديده له، لأنه هتف "يسقط حكم العسكر"، وفق قوله.

"سأحرق جنسيتي"
  • أشرف ظهر في فيديو مدته 6 دقائق نشرته صفحة "مباشر أوربا" على موقع فيسبوك، وتم تداوله على نطاق واسع يوم السبت. 
  • الشاب ظهر جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتان منددتان بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.
  • أشرف اختصر محنته في كلمة مصورة "هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي".
  • باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا "رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية".
  • أشرف أشار إلى قلبه وقال: مصر هنا وليست في الباسبور "أرجوكم متزعلوش من اللي هأعمله". أنا متهم بالخيانة والعمالة.
  • الشاب قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.
  • أشرف أكد أنه سيحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده، وأنه يفعل ذلك تعبيرًا عن مأساة 100 ألف معتقل في مصر يشعر بمعاناتهم لأنه سُجن من قبل.
  • الشاب عبر عن أمنيته في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس كسجين، وقال إن نظام السيسي "المجرم" هو من أوصله إلى هذه اللحظة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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