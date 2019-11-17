شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في هونغ كونغ

اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، الأحد، في مدينة هونغ كونغ، وأغلق المحتجون شارعا رئيسيا في منطقة مونغكوك بالمدينة، بعد مواجهات مع الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز لتفريقهم.

وقام المحتجون بنثر الحجارة، لقطع شارع ناثان، وهو طريق عام تصطف على جانبيه المحلات التجارية، في شبه جزيرة كولون، التي تقع في الجانب الجنوبي من هونغ كونغ.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ -المستعمرة البريطانية سابقًا- أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.

وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية، أعلنت لام رسميا سحب مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم للمطالبة بتحقيق مطالب أخرى.