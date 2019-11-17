رفضه المحتجون.. الصفدي يسحب ترشحه من رئاسة حكومة لبنان

سحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي، اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية وقال إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين".

وبرز اسم الصفدي (75 عامًا) كمرشح لرئاسة الحكومة يوم الخميس، عندما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام في لبنان إن ثلاثة أحزاب رئيسية وافقت على دعمه لتولي هذا المنصب.

الشارع يرفض الصفدي

أدى قرار الصفدي بالانسحاب إلى إعادة مساعي لبنان لتشكيل حكومة تحتاجها البلاد لتطبيق إصلاحات عاجلة إلى المربع الأول في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة الشهر الماضي.

الصفدي قال في بيان أصدره مكتبه "وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد".

ندد محتجون تظاهروا في الشوارع يوم السبت بترشيح الصفدي المحتمل، وقالوا إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أنه جزء منها.

ذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن حزب الله وحركة أمل الشيعيين وافقا على دعم الصفدي بعد اجتماع مع الحريري في ساعة متأخرة من مساء الخميس ولكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسميا ترشحه.

سعت الجماعتان بالإضافة إلى الرئيس ميشال عون لعودة الحريري لرئاسة الحكومة ولكنهم طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة (تكنوقراط وسياسيين) بينما أصر الحريري على أن تكون الحكومة كلها من التكنوقراط.

يستلزم تكليف رئيس وزراء جديد أن يجري عون مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان حول من يختارونه لشغل المنصب وعليه أن يكلف من يحصل على أصوات أكثر.

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