الغانم: أمير الكويت أبلغني بقرب تشكيل الحكومة ولا حل للبرلمان

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أبلغه بتشكيل حكومة جديدة قريبًا وأن المجلس باقٍ حتى موعد الانتخابات المقبلة.

التفاصيل

قال الغانم، في تصريح صحفي اليوم الأحد" بخصوص البلاغ المقدم من وزير الدفاع (الشيخ ناصر صباح الاحمد) إلى النيابة العامة، فقد أبلغني عن البلاغ وأرسل لي مجموعة من الملفات تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة وتحدث معي أمس السبت وطلبت منه مخاطبة رسمية وبالفعل أرسل لي كتابا رسميا يوم أمس وأشرت عليه إدراجه في أول جلسة."

الغانم قال " لسنا طرفا في أي صراع ولسنا مع طرف ضد آخر ويجب أن نعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحداً مهما كان منصبه".

كان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي قد أصدر بيانا أمس، أكد فيه أن السبب في استقالة الحكومة تجاوزات مالية مسؤول عنها رئيس الحكومة ووزير الداخلية عندما كان وزيرا للدفاع.

مرزوق الغانم ردا على سؤال : حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو الأمير وهو حق لا ينازعه فيه أحد وسموه أبلغني بأن الموضوع سيقتصر حاليا على تشكيل حكومي جديد والمجلس باق بإذن الله للانتخابات القادمة مالم يقرر سمو الأمير فقط غير ذلك pic.twitter.com/yagBrOdPYH — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 17, 2019

استقالة الحكومة الكويتية