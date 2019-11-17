البث الحي
سياسة|الكويت

الغانم: أمير الكويت أبلغني بقرب تشكيل الحكومة ولا حل للبرلمان

الغانم: أمير الكويت أبلغني بتشكيل حكومة قريبا ولا حل للبرلمان
الغانم: أمير الكويت أبلغني بتشكيل حكومة قريبا ولا حل للبرلمان
17/11/2019

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أبلغه بتشكيل حكومة جديدة قريبًا وأن المجلس باقٍ حتى موعد الانتخابات المقبلة.

التفاصيل
  • قال الغانم، في تصريح صحفي اليوم الأحد" بخصوص البلاغ المقدم من وزير الدفاع (الشيخ ناصر صباح الاحمد) إلى النيابة العامة، فقد أبلغني عن البلاغ وأرسل لي مجموعة من الملفات تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة وتحدث معي أمس السبت وطلبت منه مخاطبة رسمية وبالفعل أرسل لي كتابا رسميا يوم أمس وأشرت عليه إدراجه في أول جلسة."
  • الغانم قال " لسنا طرفا في أي صراع ولسنا مع طرف ضد آخر ويجب أن نعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحداً مهما كان منصبه".
  • كان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي قد أصدر بيانا أمس، أكد فيه أن السبب في استقالة الحكومة تجاوزات مالية مسؤول عنها رئيس الحكومة ووزير الداخلية عندما كان وزيرا للدفاع. 

استقالة الحكومة الكويتية
  • كان رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ جابر المبارك تقدم باستقالة الحكومة الكويتية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يوم الخميس الماضي.
  • أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم حينها أن أمير دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح لا ينوي حل المجلس في الوقت الحالي.
  • تأتي هذه التطورات وسط توتر بين الحكومة والبرلمان بعد أن شهد الثلاثاء الماضي استجوابين لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح.
  • أعلنت وزيرة الأشغال العامة -وهي أيضا وزيرة الدولة لشؤون الإسكان- استقالتها تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف.
  • تعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)