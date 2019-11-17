العراق: إضراب عام يعيد الحيوية للاحتجاجات المناهضة للحكومة

تدفق العراقيون مجددًا اليوم الأحد إلى شوارع العاصمة بغداد ومدن جنوبية في إضراب عام أعاد الحيوية إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ"إسقاط النظام".

ونظم آلاف العراقيين الأحد إضرابًا طوعيًا عن العمل تم فيه إغلاق عدد من الأبنية الحكومية والمدارس والأسواق والمحال التجارية، في مشهد غير مسبوق، دعمًا لمطالب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق.

ورحب المتظاهرون في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات بانطلاق الإضراب العام لما له من أهمية كبيرة في دعم مطالب المتظاهرين في "إسقاط الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور".

تكتيك الاعتصامات

أصبحت الاعتصامات تكتيكًا أسبوعيًا متبعًا في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بمكافحة الفساد وتأمين فرص عمل وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

يواجه المحتجون يوميًا محاولات القوات الأمنية لصدهم، وخرج الآلاف الأحد إلى الشوارع بعد دعوات من ناشطين إلى الإضراب العام.

وقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولًا إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدراس.

في بغداد احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير الرمزية وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مواقع التجمع.

أحرق المتظاهرون في مدينة البصرة الغنية بالنفط، إطارات لقطع الطرق، في حين أعلنت الحكومات المحلية في بابل وواسط وذي قار، الأحد عطلة رسمية.

في مدينة الحلة، حيث أغلقت الدوائر والمدارس، خرج آلاف بينهم طلبة وموظفون حكوميون للاعتصام أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة.

إضراب عام في العراق يعيد الحيوية للاحتجاجات المناهضة للحكومة

احتجاجات مستمرة