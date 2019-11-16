مسؤول عسكري أمريكي: أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر

قال ديفيد غولدفين رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية السبت إن أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطنة عمان، معربا عن أمله في انتهاء الأزمة الخليجية قريبا.

التفاصيل

غولدفين: أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطة عمان المجاورة.

غولدفين لرويترز: يحدوني الأمل في أن يحل النزاع قريبا.

غولدفين: من مصلحتنا قطعا أن نرى إن كان بوسعهم التوصل إلى حل سياسي.

غولدفين أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية: عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن. اليوم.

غولدفين: لا تملك أية دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي.

غولدفين: "لدينا القوة لبدء هذا الآن لأننا نواجه خصما مشتركا يبدو متمسكا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة".

خلفيات