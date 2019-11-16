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سياسة

مسؤول عسكري أمريكي: أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر

ديفيد غولدفين رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية
ديفيد غولدفين رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية
16/11/2019

قال ديفيد غولدفين رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية السبت إن أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطنة عمان، معربا عن أمله في انتهاء الأزمة الخليجية قريبا.

التفاصيل
  • غولدفين: أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطة عمان المجاورة.
  • غولدفين لرويترز: يحدوني الأمل في أن يحل النزاع قريبا.
  • غولدفين: من مصلحتنا قطعا أن نرى إن كان بوسعهم التوصل إلى حل سياسي.
  • غولدفين أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية: عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن. اليوم.
  • غولدفين: لا تملك أية دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي.
  • غولدفين: "لدينا القوة لبدء هذا الآن لأننا نواجه خصما مشتركا يبدو متمسكا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة".
خلفيات
  • قطعت الدول الخليجية الثلاث ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في منتصف عام 2017 بسبب اتهامها للدوحة بدعم "الإرهاب".
  • تنفي قطر الاتهامات وتقول إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.
  • ترى واشنطن في الخلاف القائم بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى تهديدا لجهود احتواء نفوذ إيران، وتدعو إلى جبهة موحدة.
  • في إشارة على تراجع حدة الخلاف، قالت السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي إنها ستشارك في بطولة خليجي 24 لكرة القدم التي تستضيفها قطر.
  • الولايات المتحدة حليفة لكل دول الخليج العربية الست.
  • تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في المنطقة، كما تستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي.
  • تتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية يوم 14 من سبتمبر/أيلول أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت.
  • تنفي طهران ضلوعها في الهجوم.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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