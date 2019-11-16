مايكروسوفت تحقق في تكنولوجيا مولتها لشركة تجسست على الفلسطينيين

تحقق شركة مايكروسوفت، فيما إذا كان استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه التي طورتها الشركة الإسرائيلية (آني فيجن) التي مولتها الشركة يتماشى مع أخلاقيات الشركة التكنولوجية العملاقة.

وكلفت الشركة وزير العدل الأمريكي السابق إريك هولدر بالتحقيق في القضية.

مراقبة الفلسطينيين

خضعت شركة (آني فيجن) التي يقع مقرها خارج تل أبيب للتدقيق بعد تقارير نشرتها صحيفة (ذا ماركر) الاقتصادية التابعة لصحيفة ها آرتس وقناة (إن.بي.سي نيوز) وأفادت بأن التكنولوجيا التي طورتها الشركة تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

نفت شركة (آني فيجن) لقناة (إن.بي.سي) استخدام خدماتها في مثل هذا الأمر لكنها لم ترد على طلب تعقيب.

يعكس التحقيق شعورا متزايدا بعدم الارتياح داخل الولايات المتحدة وغيرها تجاه المراقبة باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه التي تقول جماعات معنية بالدفاع عن الحريات المدنية إنها قد تؤدي إلى اعتقالات ظالمة وتحد من حرية التعبير.

كانت شركة مايكروسوفت، أعلنت الأخلاقيات الخاصة بالتعرف على الوجه العام الماضي قائلة إن الشركة "تدافع عن ضمانات الحريات الديمقراطية للناس في سياقات المراقبة لإنفاذ القانون". وأكدت أنها" لن تقدم تكنولوجيا التعرف على الوجه في سياقات نعتقد أنها تعرض هذه الحريات للخطر".

قالت مايكروسوفت إن هولدر سيقود فريقا من شركة (كوفينجتون آند بيرلينغ) للمحاماة لإجراء التحقيق.

Thanks to investments like this, we’re building the #AI of tomorrow. Learn more: https://t.co/KMyxSwzmqM — AnyVision (@AnyVision_BT) February 8, 2019

مساهمة بملايين الدولارات