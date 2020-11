مايكروسوفت تحقق في تكنولوجيا مولتها لشركة تجسست على الفلسطينيين

تحقق شركة مايكروسوفت، فيما إذا كان استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه التي طورتها الشركة الإسرائيلية (آني فيجن) التي مولتها الشركة يتماشى مع أخلاقيات الشركة التكنولوجية العملاقة.

وكلفت الشركة وزير العدل الأمريكي السابق إريك هولدر بالتحقيق في القضية.

Thanks to investments like this, we’re building the #AI of tomorrow. Learn more: https://t.co/KMyxSwzmqM

— AnyVision (@AnyVision_BT) February 8, 2019