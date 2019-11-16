البث الحي
سياسة

مؤتمر "رسالة الإسلام من عُمان" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا

16/11/2019

بدأت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا فعاليات مؤتمر "رسالة الإسلام من عُمان" في محطته الـ١٣٠ الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان.

وبدأ المؤتمر  منذ عام 2010 وزار أكثر من 130 مدينة من 37 دولة حتى الآن، جاء ليواصل تذكير العالم بالقيم الإنسانية المشتركة والأخلاق التي يؤمن بها البشر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

 

ويهدف المؤتمر  الذي تستمر أعماله 4 أيام إلى التعريف بجهود السلطنة في نشر وتعزيز ثقافة التعايش السلمي والتفاهم والوئام بين الأمم والثقافات والشعوب والدعوة إلى احترام المقدسات والتأكيد على القيم الإنسانية المشتركة ونبذ التطرف والعنف والكراهية.​

ويشتمل المؤتمر  على عرض لوحات تعريفية تُبرز جهود السلطنة في نشر قيم التعارف والوئام كما يضم  المعرض ركن رسائل عالمية وهو حملة إعلامية عالمية تهدف إلى نشر ثقافة التعايش والسلام والتعارف والوئام عبر نشر بطاقات تعبر عن هذه القيم في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بمختلف اللغات ويتم نشر هذه الرسائل عبر بطاقات مطبوعة بحجم اليد مع تعميمها على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بمختلف اللغات والنطاقات المتاحة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)