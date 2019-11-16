شاهد: متظاهر لبناني يستحم بمياه قوات الأمن

قام أحد المعتصمين اللبنانيين في ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت بتحدي قوات الأمن بطريقة طريفة.

فأثناء رشق قوات الأمن المحتجين بالمياه، قام المعتصم بوضع الصابون على جسده واستغل المياه التي تطلقها قوات الأمن ليقوم بالاستحمام.

وشهد المقطع الطريف تداولا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ حوالي شهر تقريبا، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.

وأجبرت الاحتجاجات المستمرة، رئيس الوزراء سعد الحريري، على تقديم استقالة حكومته، في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

ومن بين المطالب؛ تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.