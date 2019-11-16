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سياسة|السودان

شاهد: السلطات السودانية تفرج عن الناشط والصحفي "شوتايم"

الناشط والصحفي إبراهيم عبد الرحيم (شوتايم)
الناشط والصحفي إبراهيم عبد الرحيم (شوتايم)
16/11/2019

أفرجت السلطات السودانية عن الناشط والصحفي إبراهيم عبد الرحيم (شوتايم) اليوم السبت.

وكانت السلطات قد احتجزت "شوتايم" في مطار الخرطوم أثناء توجهه إلى إقليم دارفور لتغطية أوضاع النازحين هناك. وقال نشطاء إنه أنزل من على سلم الطائرة وتم الاعتداء عليه.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أكدت متابعتها للأمر مع الجهات التي قامت باعتقاله ومعرفة الأسباب التي قادت إلى ذلك. وحملت السلطات المسؤولية كاملة عن أي أذى قد يلحق بالصحفي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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