شاهد: السلطات السودانية تفرج عن الناشط والصحفي "شوتايم"

أفرجت السلطات السودانية عن الناشط والصحفي إبراهيم عبد الرحيم (شوتايم) اليوم السبت.

وكانت السلطات قد احتجزت "شوتايم" في مطار الخرطوم أثناء توجهه إلى إقليم دارفور لتغطية أوضاع النازحين هناك. وقال نشطاء إنه أنزل من على سلم الطائرة وتم الاعتداء عليه.

عاااااااااااااجل الان الامن يمنع البطل شوتايم من السفر كان مسافر الى مدينة نيالا جنوب دارفوار الى معسكرات النازحين لتغطية قضايا النازحين تم منعه من السفر وانزاله من سلم الطائرة وتم الاعتداء عليه وضربه والان هو محتجز في مكاتب جهاز الامن.#لم_تسقط_بعد pic.twitter.com/tnHIn5uIOJ — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) November 16, 2019

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أكدت متابعتها للأمر مع الجهات التي قامت باعتقاله ومعرفة الأسباب التي قادت إلى ذلك. وحملت السلطات المسؤولية كاملة عن أي أذى قد يلحق بالصحفي.