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سياسة

رغم وقف إطلاق النار.. غارات إسرائيلية على قطاع غزة

دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على غزة
دمار خلفته الغارات الإسرائيلية على غزة
16/11/2019

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غارات على مواقع، في قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الخميس.

التفاصيل
  • قال الجيش الإسرائيلي على حسابه في موقع تويتر، إن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، ومن بينها "معسكر ومجمع عسكري استخدمته القوة البحرية لحماس بالإضافة إلى بنية تحتية تحت أرضية".
  • زعم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.
  • حمّل جيش الاحتلال حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".
  • يأتي الهجوم، بعد نحو 3 ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية، اعترضت صاروخين، أطلقا من قطاع غزة، فجر السبت، على مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد.
  • قالت وسائل إعلام إسرائيلية، ومنها هيئة البث الرسمية، إن طواقم الإسعاف، قدمت العلاج لـ 9 إسرائيليين، منهم 5 أصيبوا بالهلع، و4 بكدمات أثناء هروبهم للملاجئ.
  • في غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، لكن إسرائيل سبق أن اتهمت حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق القذائف، ردا على اغتيال بهاء أبو العطا، أحد قادة جهازها العسكري، فجر الثلاثاء الماضي.
  • توصلت حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل لوقف إطلاق نار، صباح الخميس، عقب جولة قتال قصيرة، استمرت يومين، أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مائة جريح، فيما أطلق الجناح المسلح للجهاد أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية، لم تسفر عن وقوع قتلى.
  • يبدو اتفاق وقف إطلاق النار، هشا، حيث أعقبه عدة عمليات إطلاق صواريخ من القطاع، وغارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع فلسطينية.
المصدر : وكالات
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