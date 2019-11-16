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سياسة|السودان

تواصل جلسات محاكمة البشير

16/11/2019

استؤنفت، السبت، جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.

 

 

 

وتقرر تأجيل المحاكمة حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأوُدع البشير سجن (كوبر) شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 من أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

ويُحاكم البشير بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

وفي 21 من أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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