ترمب يهاجم السفيرة الأمريكية السابقة إلى كييف خلال استجوابها بالكونغرس

وصفت السفيرة الأمريكية السابقة إلى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش انتقادات حادة وجهها إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ"الترهيب".

وجاءت التصريحات فيما كانت يوفانوفيتش تدلي بإفادتها في الجلسات العلنية في الكونغرس في إطار إجراءات عزل الرئيس.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.

Right now, President Trump is watching our hearing and tweeting baseless attacks against Ambassador Yovanovitch.

This is witness intimidation in real time. And we won’t stand for it. pic.twitter.com/2MngDNJUaw

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) November 15, 2019