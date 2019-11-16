ترمب يصدر عفوا عن ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب

جاءت الخطوة التي اتخذها ترمب يوم الجمعة على الرغم من معارضة خطة الرئيس من داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والجيش، لكن القرار حظي بموافقة المحافظين ومن بينهم نواب متحالفين مع ترمب.