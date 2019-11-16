تركيا: اشترينا صواريخ إس400 من روسيا لاستخدامها وليس تخزينها

قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير إن تركيا اشترت منظومة الدفاع الصاروخي إس400 من روسيا بغرض استخدامها وليس تخزينها.

يأتي تصريح رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية اليوم السبت بأن تركيا اشترت المنظومة الدفاعية الصاروخية بغرض استخدامها، بعد أيام من محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن.

محادثات واشنطن

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجريا محادثات في واشنطن يوم الأربعاء، للتغلب على الخلافات المتزايدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، والتي تشمل التهديد بالعقوبات.

تلوح واشنطن مرارا بالعقوبات ردا على شراء تركيا منظومة إس400، وتقول إن منظومة إس400 تمثل تهديدا لمقاتلاتها من طراز إف35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

قال دمير في المقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) إنه ليس من المنطقي أن تقدم دولة على شراء مثل هذه المنظومة لتنحيتها جانبا لكنه قال إن المسؤولين الأتراك والأمريكيين سيعملون على معالجة القضية. وأضاف "ليس من الصواب أن نقول عن منظومة اشتريناها بدافع الضرورة ودفعنا فيها أموالا طائلة إننا لن نستخدمها من أجلهم في إشارة للولايات المتحدة".

تابع دمير "لدينا علاقات تحالف مع روسيا والولايات المتحدة.. علينا أن نمضي قدما ونحترم الاتفاقات الموقعة".

منظمومة إس 400 الروسية خلال عرض عسكري في موسكو

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