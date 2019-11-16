تركيا: اشترينا صواريخ إس400 من روسيا لاستخدامها وليس تخزينها
16/11/2019
قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير إن تركيا اشترت منظومة الدفاع الصاروخي إس400 من روسيا بغرض استخدامها وليس تخزينها.
يأتي تصريح رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية اليوم السبت بأن تركيا اشترت المنظومة الدفاعية الصاروخية بغرض استخدامها، بعد أيام من محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن.
محادثات واشنطن
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجريا محادثات في واشنطن يوم الأربعاء، للتغلب على الخلافات المتزايدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، والتي تشمل التهديد بالعقوبات.
تلوح واشنطن مرارا بالعقوبات ردا على شراء تركيا منظومة إس400، وتقول إن منظومة إس400 تمثل تهديدا لمقاتلاتها من طراز إف35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
قال دمير في المقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) إنه ليس من المنطقي أن تقدم دولة على شراء مثل هذه المنظومة لتنحيتها جانبا لكنه قال إن المسؤولين الأتراك والأمريكيين سيعملون على معالجة القضية. وأضاف "ليس من الصواب أن نقول عن منظومة اشتريناها بدافع الضرورة ودفعنا فيها أموالا طائلة إننا لن نستخدمها من أجلهم في إشارة للولايات المتحدة".
تابع دمير "لدينا علاقات تحالف مع روسيا والولايات المتحدة.. علينا أن نمضي قدما ونحترم الاتفاقات الموقعة".
تقييم التأثير
كان مساعد كبير لأردوغان، قال الجمعة إن مسؤولين أمريكيين وأتراك بدأوا العمل ضمن آلية مشتركة تهدف لتقييم تأثير منظومة إس400 على طائرات إف35.
في هذا الصدد قال دمير، إن هذه الخطوة تعبر عن تخفيف في الموقف الأمريكي، مضيفا أن تركيا مستعدة لاتخاذ إجراءات تراعي المخاوف الأمريكية بشأن منظومة الدفاع الصاروخي بعد المحادثات.
أوضح قائلا" كصديق وحليف وفي، قلنا إننا على استعداد لاتخاذ إجراءات إن كانت هناك أي مخاطر قد نكون أغفلناها في هذا الموضوع. نعتقد أنه من الممكن إيجاد نقطة اتفاق بشأن قضية منظومة إس-400 ما دام ظل الجانبان منفتحين".
ذكر دمير أن عددا من الأتراك يواصلون تدريباتهم على منظومة إس400 في روسيا، لكنه أشار إلى عدم قدوم أي أفراد روس إلى تركيا لتشغيل المنظومات.
كانت واشنطن، قد حذرت أنقرة من أنها ستواجه عقوبات بسبب شراء منظومة إس400 وعلقت مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف35 الذي كانت أنقرة أحد العملاء والمصنعين به.
لكن واشنطن لم تفرض أي عقوبات بعد على تركيا التي بدأت في تسلم المنظومة الروسية في يوليو تموز الماضي.