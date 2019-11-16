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النرويج: يميني متطرف يحاول حرق نسخة من القرآن [صور]

اليميني المتطرف أشعل النار في نسحة من القرآن والشرطة تحاول إطفائها
اليميني المتطرف أشعل النار في نسحة من القرآن والشرطة تحاول إطفائها
16/11/2019

أقدم رئيس جماعة "أوقفوا أسلمة النرويج" اليمينية المتطرفة، أرني تومير، على الإساءة للقرآن الكريم بعد منعه من إحراق نسخة منه، ما قابله المئات من المناهضين للعنصرية بوقفة احتجاجية.

التفاصيل
  • أفاد التلفزيون الحكومي النرويجي (NRK)، السبت، بأن أعضاء في مجموعة "أوقفوا أسلمة النرويج" اليمينية المتطرفة، نظموا وقفة في حي يقطنه المهاجرون بمدينة كريستيانساند جنوبي البلاد.
  • المصدر أضاف أن رئيس المجموعة اليمينية المتطرفة أراد حرق نسخة من القرآن؛ بغرض الإساءة إلى المسلمين، إلا أن الشرطة النرويجية تدخلت ومنعته من القيام بهذا العمل.
  • أشار المصدر أن اليميني المتطرف تومير أقدم بعد منعه من الشرطة، على إلقاء نسخة من القرآن الكريم في القمامة.
  • ردا على ذلك، قامت مجموعة أخرى مناهضة للعنصرية، مكونة من 500 ناشط من النرويجيين والمقيمين، مسلمين وغير مسلمين، بتنظيم وقفة احتجاجية في نفس المكان، مطالبين الشرطة بوضع حد للجماعة اليمينية المتطرفة.
     

    الشرطة فضت الوقفة التي نظمتها الجماعة اليمينية المتطرفة وألقت القبض على 5 من أعضائها
  • خلال الوقفة، ردد المشاركون هتافات منددة بالعنصرية وحملوا لافتة كتب عليها "لا نريد عنصريين ومناهضين للإسلام في شوارعنا".
  • قالت الشرطة النرويجية، في بيان لها، إنها فضت تجمع الوقفة التي نظمتها المجموعة اليمينية المتطرفة في كريستيانساند، وألقت القبض على 5 من أعضائها.

خلفيات
  • في أغسطس/آب الماضي وقع إطلاق نار داخل مسجد "مركز النور الإسلامي" في ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو.
  • في مايو/أيار الماضي، قام رئيس حزب "تشديد الاتجاه" الدنماركي (يميني متطرف)، راسموس بالودان، بحرق نسخة من القرآن الكريم في أحد الأحياء التي يسكنها المسلمون في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
  • في الشهر نفسه، أقدم زعيم حزب "الشعب الفنلندي أولا" اليميني المتطرف، ماركو دي ويت، بتمزيق نسخة من القرآن الكريم ورميها أرضا، في إطار حملته الدعائية، على خلفية انتخابات البرلمان الأوربي.
  • في يوينو/حزيران الماضي قامت رئيسة جماعة "أوقفوا أسلمة النرويج" اليمينية، أنّا براتن، برمي نسخة من القرآن الكريم أرضا، وإهانة المسلمين، خلال مظاهرة معادية للإسلام، في مدينة درامن النرويجية.
  • براتن، قالت خلال كلمتها في المظاهرة، إنه لا مكان للإسلام في النرويج، وإن من الضروري منع تداول القرآن في البلاد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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