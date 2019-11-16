العراق.. إصابة 21 محتجا في انفجارات ببغداد وذي قار

قال مصدران طبيان حكوميان، إن 21 محتجا أصيبوا، مساء الجمعة، بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وقنابل صوتية في العاصمة بغداد، ومحافظة ذي قار إلى الجنوب.

التفاصيل

أوضح مسعف يعمل لصالح مستشفى حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، أن فرق الإسعاف نقلت 10 جرحى من المحتجين إلى المستشفيات القريبة جراء انفجار ثلاث قنابل صوتية أمام جسر الجمهورية، القريب من ساحة التحرير، وسط بغداد.

يشكل الجسر خط المواجهة بين المحتجين في ساحة التحرير، وقوات الأمن التي تطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإبعادهم عن الجسر، الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء، معقل الحكومة.

يأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من مقتل ثلاثة متظاهرين على يد قوات الأمن، في ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير، وفق ما أبلغ الأناضول مصدر طبي.

في ذي قار، قال مصدر طبي آخر في دائرة صحة المحافظة، للأناضول، إن 11 محتجاً أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على متظاهرين أمام مطعم وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

أضاف المصدر، أن أحد الجرحى إصاباته خطرة.

خلفيات