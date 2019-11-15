وسائل إعلام لبنانية: التوافق على اختيار الصفدي رئيسا للحكومة

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الأحزاب السياسية اتفقت على تولي رجل الأعمال محمد الصفدي رئاسة الوزراء خلفا لسعد الحريري الذي أعلن استقالته بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.

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أوردت قناة (إل بي سي) اللبنانية ووسائل إعلامية أخرى اليوم الجمعة أن عدة أحزاب سياسية من بينها التيار الوطني الحر وحزب أمل وحزب الله اتفقوا على تولي الوزير السابق محمد الصفدي رئاسة الحكومة الجديدة.

أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن مصادر مقربة من الوزير السابق محمد الصفدي ردت على تداول خبر التوافق على اسمه لرئاسة الحكومة، وقالت "إن تسمية رئيس الحكومة تتم خلال الاستشارات النيابية الملزمة وذلك احتراما للدستور ولموقع رئاسة الحكومة."

أكدت المصادر، التي لم يتم الكشف عنها، أن أي حكومة يجب أن تلبي تطلعات الناس ومطالبهم.

نقلت (رويترز) عن ثلاثة مصادر مطلعة إن الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة اتفقت على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء، ما يشير إلى إحراز تقدم نحو تشكيل حكومة جديدة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

استقالة الحريري

استقال سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر تشرين الأول أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و1990.

جاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد في وقت متأخر أمس الخميس بين الحريري وهو سياسي سني بارز وممثلين عن جماعة حزب الله وحركة أمل.

ذكر مصدر مطلع على الاجتماع أن الحريري لم يبد أي اعتراضات على اختيار الصفدي مضيفا أن أعضاء البرلمان من تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري سيختارون الصفدي في عملية رسمية من المتوقع أن تبدأ قريبا.

قال مصدر ثان وهو شخصية كبيرة على صلة وثيقة بحركة أمل وجماعة حزب الله إنه جرى خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على اختيار الصفدي، في وقت لم يرد أي تأكيد رسمي من الأحزاب أو الصفدي.

لبنانيون يتظاهرون أمام مصرف لبنان

محمد الصفدي

يبلغ الصفدي من العمر 75 عاما وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية وعضو سابق بالبرلمان، وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.

شغل الصفدي منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.

وفي عام 2008 أصبح وزيرا للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة وشغل المنصب مجددا في حكومة برئاسة الحريري عام 2009.

كان الصفدي عضوا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد في عام 2005.

اختير الصفدي عضوا بالبرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000 لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة.

تواجه الحكومة المقبلة تحديات جسيمة، إذ يتحتم عليها الحصول على دعم مالي دولي ينظر إليه على أنه ضروري لتخفيف الأزمة الاقتصادية والتعامل مع التحدي الذي تمثله حركة احتجاجية واسعة النطاق ترغب في إزاحة الحرس القديم من السلطة.

تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تتصاعد منذ فترة في لبنان منذ بدء الاحتجاجات. وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وعلى سحب الأموال بالدولار الأمريكي.

يتعين أن يجري الرئيس اللبناني ميشال عون وهو مسيحي ماروني مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان بشأن اختيارهم لرئيس الوزراء. ويجب أن يعين الشخص الذي يحصل على معظم الأصوات.

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