شاهد: مبادرات شبابية لتخفيف أزمة المواصلات في الخرطوم

بنداء مميز تصدح به حناجر شباب يعترضون سير مركبات خصوصية في شوارع الخرطوم، تحاول مجموعة من الناشطين السودانيين الشباب، ابتكار بعض الحلول لضائقة المواصلات.

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تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن سودانية أخرى لضائقة في المواصلات العامة وارتفاع أسعار تعرفتها، في ظلّ أزمة خانقة، ما أدى لحالة معاناة شديدة وتذمر وسط المواطنين.

عزا البعض الضائقة إلى قيام محسوبين على النظام السابق، بدفع مبالغ نقدية لأصحاب الحافلات والاكتفاء بتلك المبالغ، دون أن يقوموا بعملهم المعتاد في توصيل الركاب إلى أماكن السكن أو العمل.

حدا ذلك بالحكومة أن تصدر قرارا بأن تقوم جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية التابعة لها على نقل المواطنين مجانا أثناء ساعات العمل الرسمية وبعد نهاية الدوام اليومي وفي العطلات الرسمية. كذلك أن تشارك القوات النظامية في ترحيل المواطنين مجانا، كما وجه القرار وزير الحكم الاتحادي ورئيس لجنة معالجة أزمة المواصلات بالتنسيق ومتابعة الأمر مع الجهات المعنية.

يا ماشي لبيتك..شيل معك نفرين

بهذا النداء "يا ماشي لبيتك، شيل معك نفرين!" والذي يعني بأن- يحمل كل شخص متوجه إلى بيته معه في سيارته شخصين- يصدح شباب يعترضون سير مركبات خصوصية لإقناع سائقيها بأن يقلّوا معهم مجاناً ركابا ينتظرون منذ ساعات وسيلة نقل.

وقال تقرير لفرانس برس" إذا كانت المواصلات أزمة مزمنة في السودان، فهي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب عوامل عدّة أبرزها تهالك حافلات النقل العام، وغالبيتها مملوك لأفراد، وخروج قسم منها من الخدمة جرّاء ارتفاع أسعار قطع الغيار وشحّ الوقود ورداءة الطرق وتدهور سعر العملة.

قبالة مسجد بحري الكبير بالعاصمة السودانية، يقف الحاج أبو أحمد وسط مئات من الركاب ينتظر وسيلة نقل تنهي ساعات انتظاره الطويلة للعودة إلى منزله في أمّ درمان على الضفّة الغربية للنيل.

ويقول السبعيني ذو اللحية القصيرة البيضاء" أنتظر منذ ساعتين! مرّت حافلات كثيرة لكنّني لم أستطع ركوب أيّ منها لأنّني مسنّ لا أقوى على الركض أو التدافع ولا أملك المال لأستقلّ سيارة أجرة أو حتى توك توك".

أمامه، وسط طريق تملؤها الحفر وعلى جانبيها طبقة كثيفة من الرمال، يقف شبّان يردّدون هتافات بينها "أُقسِم، أُقسم، أُقسم… هنجيب عربات عربات… عربات وكمان روزات (باصات)".

هؤلاء هم "شبّان المبادرة" الذين كانوا جزء أصيل من ثورة جمعت ملايين السودانيين على رفض حكم الرئيس عمر البشير قبل أن يطيح به الجيش في نيسان/أبريل، وكانت المواصلات واحدة من الأزمات التي أطلقت شرارة الانتفاضة الشعبية.

يقول أحد هؤلاء الشباب (حسن سيف الدين -27 عاما) أطلقنا هذه المبادرة لكي نساعد الناس على العودة إلى بيوتهم".

ويتابع وقد توقفت أمامه شاحنة صغيرة بيضاء أقلّت في صندوقها الخلفي أكثر من عشرة ركاب "نطلق هتافات مثل" يا ماشي لبيتك، شيل معك غيرك، إرفع معك أمك، وصّل معك أختك! هناك سائقون يتجاوبون معنا، نحن نعطي الأولوية للنساء والأطفال والعجزة".

شاب يحمل لافتة تحث السائقين على حمل ركاب تقطعت بهم السبل

متبرعون عن طيب خاطر

يستبق بعض السائقين محاولة ايقافه بإشارة من بعيد بسبابته نحو الأسفل، ما يعني أن المكان الذي يقصده قريب، فيكمل سيره بدون توقف، بينما يتوقف آخرون بكل طيبة خاطر، مرحبين بالمبادرة وبركابهم.

تبدأ ساعة الذروة المسائية في الخرطوم في الرابعة بعد الظهر مع انتهاء دوام الموظفين والطلاب وتستمرّ أحيانا لغاية الثامنة مساء.

زاد من حدّة الأزمة الفارق الشاسع بين السعر البخس لتذكرة الحافلة المحدّد قانوناً (5 جنيهات أي أقلّ من 10 سنتات) والتسعيرة التي يحدّدها السائقون "على مزاجهم" في غياب عدّادات أو تعرفة محدّدة.

فيما تلُوح من بعيد حافلة كبيرة زرقاء فارغة يندفع العشرات باتجاهها، تبقى سحر رمضان، الثلاثينية التي تحمل على كتفها رضيعتها، في مكانها، فهي تعلم أنّ لا حظّ لها بالظفر بمقعد.

تضطر الحافلة الى التوقّف في وسط التقاطع مع تقاطر الركاب دفعة واحدة، ولا تنفع كلّ محاولات شرطي المرور ببزّته الكحلية وصافرته التي تصمّ الآذان في جعل الركّاب يتريثون.

في أقلّ من دقيقة، يتكدّس الركّاب في الحافلة جلوساً ووقوفاً، فتنطلق، لكن هذا لا يمنع بعض الشبّان من الركض خلفها وإكمال محاولتهم لركوبها، بينما الحافلة تواصل سيرها وقد مالت بشدة نحو اليمين من وطأة الحمولة الزائدة، لكأنّها على وشك أن تنقلب.

سارت رقيّة النور (24 عاماً) سيرا على الأقدام لمدة ساعتين من جامعة الخرطوم حيث تدرس إلى هذه المحطة، علّها تركب حافلة توصلها الى منزلها بمنطقة الثورة، معتبرة أن فرصها في هذه المحطة أفضل، لكنها بقيت على الطريق.

وبصوت مرتفع ونبرة غاضبة تقول طالبة آداب اللغة الصينية وقد غطّت رأسها بحجاب برتقالي" وضعُ البلد سيّء! خرجنا في تظاهرات ولا حلّ، أصبحت السلطة مدنيّة ولا حلّ، ولغاية الآن الوضع مستعصٍ، هل سيظلّ وضع المواصلات هكذا؟ هل سنظلّ نعاني؟".

الجشع.. وتغيير الاتجاه