سوريا.. خمسة قتلى بقصف جوي روسي على ريف إدلب

قتل خمسة مدنيين، الجمعة، بقصف جوي روسي، على بلدة البارة في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي.

وأدى قصف مدفعي لقوات الأسد، صباح الجمعة، إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين، في قرية مرج الضهر بريف جسر الشغور غرب إدلب.

قصف مكثف

قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون، أمس الخميس، بقصف لقوات الأسد وروسيا، على قرية معرة حرمة، في ريف إدلب الجنوبي.

القصف الجوي، استهدف بالصواريخ الفراغية، والبراميل المتفجرة، مبانٍ سكنية، في القرية، متسبباً بدمار واسع فيها.

الغارات الروسية، طالت الخميس، قرى الشيخ مصطفى، والزرزور والفطيرة، دون معلومات عن وقوع ضحايا.

في الوقت ذاته، قصفت مدفعية النظام السوري، قرى المشيرفة معرزيتا، الفرجة، أم الخلاخيل، وتل دم، ومدينة كفرنبل.

مصطفى محمد الأحمد ٤ سنوات …

وأحمد محمد الأحمد ٦ سنوات…

قتلوا بعد استهداف الطيران الحربي الروسي منزلهم ببلدة معرة حرمة في ريف إدلب اليوم الخميس.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/tT8bvmT3Fq — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 14, 2019

نزوح بالآلاف

"فريق منسقو الاستجابة"، وثق في بيان له، نزوح 6 آلاف و653 عائلة من مناطق جنوب وشرق إدلب، منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

أرجع البيان نزوح حوالي 36 ألف 588 نسمة إلى تصاعد القصف الجوي والمدفعي للنظام السوري وروسيا على المنطقة.

أضاف منسقو الاستجابة، أنّ حملة القصف الأخيرة تسببت بمقتل 50 مدنيا بينهم 15 طفلاً، إضافة لدمار واسع في البنى التحتية.

أوضح البيان، أن الدمار الذي سببه القصف، لحق بـ 29 منشأة وسيارتي إسعاف، جراء استهدافات مباشرة وغير مباشرة.

طالب الفريق من المنظمات الإنسانية والجهات الفاعلة، بتأمين مراكز إيواء للنازحين الوافدين حديثا، ضمن المخيمات بشكل عاجل وفوري.

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