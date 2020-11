سفيرة واشنطن السابقة إلى كييف: شعرت بالتهديد من مكالمة ترمب مع زيلينسكي

قالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش إنها لم تطلب من أي من مسؤولي القضاء في أوكرانيا عدم محاكمة أي شخص

جاء ذلك في شهادة يوفانوفيتش أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، ضمن التحقيقات التي ترمي إلى محاكمة ترمب برلمانيا.

في الأثناء، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، هجومًا شفهيًا على ماشا يوفانوفيتش، السفيرة المعزولة للولايات المتحدة لدى أوكرانيا، فيما كانت تدلي بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في إطار التحقيق الخاص باتهامه بالتقصير.

وقال ترمب في تغريدة له على تويتر "سارداً تاريخ خدمتها الدبلوماسية للحكومة الأمريكية في الصومال ثم أوكرانيا: "أينما حلت ماري يوفانوفيتش تسوء الأمور".

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.

وامتدت خدمة يوفانوفيتش الدبلوماسية لأكثر من ثلاثة عقود، منذ بداية تعيينها في أول وظيفة لها في مقديشو.

وبدا أن يوفانوفيتش أصيبت بصدمة عند قراءتها لتغريدات ترمب عنها.

وأشار آدم شيف، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إلى أنه سيتعامل مع تغريدة الرئيس على أنها تخويف للشهود.

وكتب شيف على تويتر: "حاليا، الرئيس ترمب يشاهد جلسات استماعنا ويكتب تغريدات يهاجم فيها بلا أساس السفيرة يوفانوفيتش. هذا تهديد لشاهدة بصورة آنية وقت الإدلاء بالشهادة. ونحن لن نؤيد ذلك".

Right now, President Trump is watching our hearing and tweeting baseless attacks against Ambassador Yovanovitch.

This is witness intimidation in real time. And we won’t stand for it. pic.twitter.com/2MngDNJUaw

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) November 15, 2019