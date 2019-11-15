تونس: تكليف مرشح "النهضة" الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مرشح حركة النهضة الإسلامية الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
رئيس الحكومة المكلف قال إن "الحكومة القادمة سوف يتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية".
الجملي أشار إلى أنه "سوف يسعى إلى العمل على إيجاد برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أي حزب".
رئيس الحكومة المكلف قال إنه "يعول في هذا الصدد على مساهمات المنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى".
الجملي أكد أن حكومته "سوف تكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة".
#تونس .. كلمة لرئيس مجلس النواب التونسي #راشد_الغنوشي
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— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2019
سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Friday, November 15, 2019
والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة، وتم انتخابه رئيسا للبرلمان التونسي.
ومنذ العام 2015، يتولى مختص في الزراعة منصب رئاسة الحكومة في تونس فرئيس الحكومة الحبيب الصيد (تقلد المنصب من يناير/ كانون الثاني 2015 إلى أغسطس/ آب 2016) مهندس زراعي، وكذلك يوسف الشاهد (أغسطس/ آب 2016 حتى الآن) أستاذ جامعي في الزراعة.