تونس: تكليف مرشح "النهضة" الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مرشح حركة النهضة الإسلامية الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

تكليف الجملي

رئاسة الجمهورية التونسية قالت على صفحتها عبر فيسبوك إن "سعيد سلّم الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

رئيس الحكومة المكلف قال إن "الحكومة القادمة سوف يتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية".

الجملي أشار إلى أنه "سوف يسعى إلى العمل على إيجاد برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أي حزب".

رئيس الحكومة المكلف قال إنه "يعول في هذا الصدد على مساهمات المنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى".

الجملي أكد أن حكومته "سوف تكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة". #تونس .. كلمة لرئيس مجلس النواب التونسي #راشد_الغنوشي

https://t.co/ex9R4dK0sH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2019

سيكون على، الحبيب الجملي (60 عاما) تشكيل حكومته خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستين يوما حسبما ينص عليه الدستور التونسي الذي أقر عام 2014.

يجب أن تحصل الحكومة على ثقة 109 على الأقل من نواب البرلمان.

الجملي سيستشير رئيس البلاد فقط في منصبي الدفاع والخارجية عند تشكيل الحكومة.

في وقت سابق قال المتحدث الرسمي لحزب النهضة في تونس عماد الخميري إن الحزب اختار الحبيب الجملي "مرشحا لرئيس الحكومة".

تصريح الخميري جاء في الوقت الذي قدم فيه زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي اسم المرشح المقترح إلى الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة. Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Friday, November 15, 2019

والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة، وتم انتخابه رئيسا للبرلمان التونسي.

من هو الحبيب الجملي

الجملي، وهو مهندس زراعي، عمل سابقا كاتب دولة (مساعد وزير) لوزير الفلاحة (الزراعة) بين العامين 2011 و2014 ضمن حكومتي "النهضة" اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض.

بعد تركه المنصب في يناير/ كانون الثاني 2014، أسس الجملي مكتبا خاصا لتقديم الاستشارات والإرشاد في الزراعة والصناعات الغذائية.

شغل الجملي عدة مناصب هامة في قطاع الزراعة خلال حكم بن علي، ولكن لم يعرف عنه القيام بأي نشاط سياسي قبل الثورة.

الجملي متزوج وله 3 بنات وولد.

ومنذ العام 2015، يتولى مختص في الزراعة منصب رئاسة الحكومة في تونس فرئيس الحكومة الحبيب الصيد (تقلد المنصب من يناير/ كانون الثاني 2015 إلى أغسطس/ آب 2016) مهندس زراعي، وكذلك يوسف الشاهد (أغسطس/ آب 2016 حتى الآن) أستاذ جامعي في الزراعة.