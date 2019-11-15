البث الحي
سياسة

ترمب يلتمس من المحكمة العليا الأمريكية وقف نشر إقراراته الضريبية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
15/11/2019

طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية عن مدة ثمان سنوات.

التفاصيل
  • بذلك تنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي لترمب إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد. 
  • من المرجح أن تحدد القضية مدى الحصانة الممنوحة لرئيس أمريكي خلال ولايته. 
  • يقول محامو ترمب إنه محصن ضد الإجراءات الجنائية أثناء توليه منصبه. 
  • يأتي الالتماس الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في أعقاب خسارة الرئيس أمام المستويات الأدنى من القضاء.
  • أصدرت محكمة استئناف حكمًا مؤخرًا بأنه يتعين على شركة المحاسبة تسليم المستندات إلى النيابة العامة. 
الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وترمب
  • جاي سيكولو أحد محامي ترمب قال في بيان "نأمل أن تعيد المحكمة العليا النظر في هذه القضية الدستورية المهمة وأن تنقض القرار الخطير والمضر لمحكمة الاستئناف". 
  • يعود الطلب على الإقرارات الضريبية في مانهاتن إلى مدفوعات الأموال المزعومة التي تمت قبيل انتخابات عام 2016 لامرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترمب، بما في ذلك نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.  
المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)