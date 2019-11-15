ترمب يلتمس من المحكمة العليا الأمريكية وقف نشر إقراراته الضريبية

طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية عن مدة ثمان سنوات.

التفاصيل

بذلك تنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي لترمب إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.

من المرجح أن تحدد القضية مدى الحصانة الممنوحة لرئيس أمريكي خلال ولايته.

يقول محامو ترمب إنه محصن ضد الإجراءات الجنائية أثناء توليه منصبه.

يأتي الالتماس الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في أعقاب خسارة الرئيس أمام المستويات الأدنى من القضاء.

أصدرت محكمة استئناف حكمًا مؤخرًا بأنه يتعين على شركة المحاسبة تسليم المستندات إلى النيابة العامة.

الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وترمب