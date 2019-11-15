تركيا ترحل أكثر من 6000 سوري من إسطنبول

أعلنت السلطات التركية أنها قامت بترحيل قرابة 50 ألف لاجئ، بينهم أكثر من 6 آلاف سوري، من مدينة إسطنبول.

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مكتب حاكم إسطنبول قال إن السلطات أرسلت 6416 مهاجرا سوريا من إسطنبول إلى مراكز إيواء مؤقتة في أقاليم أخرى منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي.

المكتب أضاف أنه تم أيضا إرسال 42 ألفا و888 مهاجرا غير شرعي إلى أقاليم بها مراكز لإعادة المهاجرين، مضيفا أن عملية ترحيلهم مستمرة في تلك المراكز.

السلطات التركية أعلنت في يوليو/ تموز أن 547 ألف سوري مسجلون رسميا في إسطنبول، وعدم قبول أي طلبات تسجيل جديدة.

السلطات أمهلت السوريين غير المسجلين في اسطنبول مهلة حتى 30 من أكتوبر/ تشرين الأول للانتقال إلى أقاليم أخرى أو مواجهة الترحيل القسري من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة.

بموجب الإجراءات يتعين على السوريين البقاء في المحافظة التي قدموا منها، ويمكنهم زيارة مدن أخرى بموجب تصاريح قصيرة الأجل.

وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري، وهو أكبر عدد من السوريين، الذين نزحوا خارج بلادهم، في دولة واحدة.

وقالت أنقرة إن من ضمن أهداف عملية "نبع السلام" التي تشنها في شمال سوريا إعادة توطين لاجئين سوريين في قطاع من الأراضي التي أصبحت تسيطر عليه في شمال شرق سوريا.