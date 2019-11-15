البث الحي
سياسة

تركيا: بدء العمل مع أمريكا لتسوية قضيتي "إس400″ و"إف35"

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والأمريكي دونالد ترمب
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والأمريكي دونالد ترمب
15/11/2019

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بدء العمل مع الجانب الأمريكي، اعتبارا من الجمعة؛ للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة "إس-400" الروسية ومقاتلات "إف-35".

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "تي آر تي خبر" التركية الحكومية لتقييم زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

التفاصيل
  • كشف قالن أن الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب كلفاه هو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بتنسيق الموضوع.
  • قال: "الرئيسان كلفانا أنا وأوبراين خلال اللقاء في البيت الأبيض.. نحن الآن نبدأ عملا، حتى أننا بدأنا هذا العمل اعتبارا من اليوم".
  • أوضح أن العمل سيتم على المستوى الثنائي بين البلدين، وليس بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
  • صرح بأنه يمكن استخدام "إس-400″ بشكل مستقل دون دمجه في النظام الدفاعي لـ"الناتو".
  • أشار إلى أن الوفد التركي ذهب إلى واشنطن حاملا رؤية واضحة، وأنه قدّم هناك أطروحات تركيا بشكل صريح جدا.
  • بيّن قالن أن اللقاء تناول قضايا هامة، ومن بينها المنطقة الآمنة بسوريا.
  • أكّد أن ترمب سأل أردوغان بشكل مفصل عن عدد اللاجئين بتركيا، والذين يمكن عودتهم، والأماكن التي سيعودون إليها، وقال إن على أوربا مساعدة تركيا، فهي لا تساعدها بما فيه الكفاية.
  • اعتبر أن رؤية ترمب لهذا الأمر وإفصاحه عنه يعد من الأعمدة الرئيسية للقاء.
  • قالن أكّد أن الرئيسين اتفقا على ضرورة مناقشة هذا الموضوع مع حلف "الناتو".
  • تابع: "الرئيس أردوغان سيطرح هذا الموضوع بالفعل خلال قمة الناتو (ديسمبر/كانون الأول المقبل)، ونقل هذه الفكرة الرئيسية إلى قمة الناتو بعد التفاهم مع ترمب، يعد من النتائج المهمة لهذه الزيارة".
  • أوضح متحدث الرئاسة التركية أنه لم يتم حل جميع المشاكل، لكن هذه عبارة عن مرحلة، ومن المهم إداراتها بشكل جيد.
المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)