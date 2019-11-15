تركيا: بدء العمل مع أمريكا لتسوية قضيتي "إس400″ و"إف35"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بدء العمل مع الجانب الأمريكي، اعتبارا من الجمعة؛ للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة "إس-400" الروسية ومقاتلات "إف-35".
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "تي آر تي خبر" التركية الحكومية لتقييم زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
التفاصيل
- كشف قالن أن الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب كلفاه هو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بتنسيق الموضوع.
- قال: "الرئيسان كلفانا أنا وأوبراين خلال اللقاء في البيت الأبيض.. نحن الآن نبدأ عملا، حتى أننا بدأنا هذا العمل اعتبارا من اليوم".
- أوضح أن العمل سيتم على المستوى الثنائي بين البلدين، وليس بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
- صرح بأنه يمكن استخدام "إس-400″ بشكل مستقل دون دمجه في النظام الدفاعي لـ"الناتو".
- أشار إلى أن الوفد التركي ذهب إلى واشنطن حاملا رؤية واضحة، وأنه قدّم هناك أطروحات تركيا بشكل صريح جدا.
- بيّن قالن أن اللقاء تناول قضايا هامة، ومن بينها المنطقة الآمنة بسوريا.
- أكّد أن ترمب سأل أردوغان بشكل مفصل عن عدد اللاجئين بتركيا، والذين يمكن عودتهم، والأماكن التي سيعودون إليها، وقال إن على أوربا مساعدة تركيا، فهي لا تساعدها بما فيه الكفاية.
- اعتبر أن رؤية ترمب لهذا الأمر وإفصاحه عنه يعد من الأعمدة الرئيسية للقاء.
- قالن أكّد أن الرئيسين اتفقا على ضرورة مناقشة هذا الموضوع مع حلف "الناتو".
- تابع: "الرئيس أردوغان سيطرح هذا الموضوع بالفعل خلال قمة الناتو (ديسمبر/كانون الأول المقبل)، ونقل هذه الفكرة الرئيسية إلى قمة الناتو بعد التفاهم مع ترمب، يعد من النتائج المهمة لهذه الزيارة".
- أوضح متحدث الرئاسة التركية أنه لم يتم حل جميع المشاكل، لكن هذه عبارة عن مرحلة، ومن المهم إداراتها بشكل جيد.