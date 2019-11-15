تركيا: بدء العمل مع أمريكا لتسوية قضيتي "إس400″ و"إف35"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بدء العمل مع الجانب الأمريكي، اعتبارا من الجمعة؛ للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة "إس-400" الروسية ومقاتلات "إف-35".

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "تي آر تي خبر" التركية الحكومية لتقييم زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

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