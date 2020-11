بعد اكتمال السد الاحتياطي: دول المنبع والمصب تبحث ملء سد النهضة

انطلق اجتماع وزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، اليوم الجمعة، بمشاركة دول المصب مصر والسودان، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة.

#HappeningNow in #AddisAbaba Tripartite #GERD talks led by Ministers of Water of #Egypt #Ethiopia #Sudan also attended by U.S n @WorldBank . 1st step pursuant 2 Washington DC road map with a view 2 agreeing on effective and consensual solutions on filling and operation rules. pic.twitter.com/FPwA1pAiSh

— Egypt Amb. in Addis Ababa (@EgyptAbaba) November 15, 2019