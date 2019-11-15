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سياسة|مصر

انسحاب مذيع مسلم من قناة قبطية بعد يوم من ظهوره

المذيع والصحفي أشرف عبد المنعم
المذيع والصحفي أشرف عبد المنعم
15/11/2019

أثار انسحاب مقدم برنامج تلفزيوني، مسلم، من قناة قبطية، بعد يوم واحد من ظهوره فيها، جدلاً في مواقع التواصل، وحديثاً عن التمييز على أساس الدين.

القصة من البداية
  • المذيع الجديد في قناة "سي تي في" الأرثوذكسية القبطية، أشرف عبد المنعم، وهو كاتب صحفي، ظهر في أول حلقة من برنامج "في النور".
  • عمت حالة من الجدل، بعد انتقادات وجهت للقناة، بإظهارها أول مذيع مسلم، ودشن نشطاء أقباط حملة لمقاطعتها، قائلين إنها "غير معبرة عن الكنيسة أو الأقباط".
  • عبد المنعم بدأ حلقته الأولى، مستعرضاً حملة الهجوم عليه، من بعض الأقباط، مؤكداً أكد أنه سيتبنى قضاياهم، داعياً إياهم إلى عدم التسرع في الحكم عليه.
  •  البرنامج الذي انطلق بشكله الجديد، كانت الإعلامية نانسي مجدي ونظيرتها هبة كميل، تقدمانه طوال الفترة الماضية. 
  • نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، عن مصادر لم تكشف عن طبيعتها، قولها إن إبعاد الإعلاميتين، نانسي وهبة عن البرنامج، أثار حفيظة عدد من متابعيه.
  • مالك القناة، إيليا ثروت باسيلي، ظهر على الهواء، في نهاية الحلقة الأولى مع أشرف عبد المنعم، وأكد أن التغيير هو سنة الحياة وهو الثابت الوحيد فيها.

استقالة سريعة 
  • باسيلي: "الناس طالبتني بالتغيير وأنا غيرت، وأنا فضلت الاعتماد على أهل الكفاءة وليس أهل الثقة"، لكن ذلك لم ينه حالة الجدل بين بعض المتابعين.
  • بعد يوم واحد من ظهوره التلفزيوني، أعلن الصحفي أشرف عبد المنعم، استقالته على الهواء مباشرة، معلقاً على ما جرى، ومبدياً أسباب الانسحاب.
  • عبد المنعم: "اليوم لن أطيل عليكم، ولكن وجدت أن الموقف يزداد تأزماً، وأنا أعتبر نفسي واحداً من أسرة القناة، وبناء عليه أنسحب من هذا البرنامج احتراماً لصاحبها".
  • جاء الرد في مقطع فيديو، بثته الصفحة الرسمية للقناة، على "فيسبوك"، بعد أيام من منشور يعلن تولي عبد المنعم، تقديم البرنامج، حظي بهجوم، غير مسبوق.
حالة جدل 
  • أثارت الحادثة، حالة من الجدل وتعليقات متباينة، إذ اعتبرها البعض نوعا من التمييز على أساس الدين.
  • برر آخرون الغضب الجماهيري، من ظهور أشرف عبد المنعم، قائلين إن لديه تصريحات عن المسيحيين لا يمكن تجاهلها. 
المصدر : وسائل إعلام مصرية
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