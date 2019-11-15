انسحاب مذيع مسلم من قناة قبطية بعد يوم من ظهوره

أثار انسحاب مقدم برنامج تلفزيوني، مسلم، من قناة قبطية، بعد يوم واحد من ظهوره فيها، جدلاً في مواقع التواصل، وحديثاً عن التمييز على أساس الدين.
القصة من البداية
- المذيع الجديد في قناة "سي تي في" الأرثوذكسية القبطية، أشرف عبد المنعم، وهو كاتب صحفي، ظهر في أول حلقة من برنامج "في النور".
- عمت حالة من الجدل، بعد انتقادات وجهت للقناة، بإظهارها أول مذيع مسلم، ودشن نشطاء أقباط حملة لمقاطعتها، قائلين إنها "غير معبرة عن الكنيسة أو الأقباط".
- عبد المنعم بدأ حلقته الأولى، مستعرضاً حملة الهجوم عليه، من بعض الأقباط، مؤكداً أكد أنه سيتبنى قضاياهم، داعياً إياهم إلى عدم التسرع في الحكم عليه.
- البرنامج الذي انطلق بشكله الجديد، كانت الإعلامية نانسي مجدي ونظيرتها هبة كميل، تقدمانه طوال الفترة الماضية.
- نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، عن مصادر لم تكشف عن طبيعتها، قولها إن إبعاد الإعلاميتين، نانسي وهبة عن البرنامج، أثار حفيظة عدد من متابعيه.
- مالك القناة، إيليا ثروت باسيلي، ظهر على الهواء، في نهاية الحلقة الأولى مع أشرف عبد المنعم، وأكد أن التغيير هو سنة الحياة وهو الثابت الوحيد فيها.
استقالة سريعة
- باسيلي: "الناس طالبتني بالتغيير وأنا غيرت، وأنا فضلت الاعتماد على أهل الكفاءة وليس أهل الثقة"، لكن ذلك لم ينه حالة الجدل بين بعض المتابعين.
- بعد يوم واحد من ظهوره التلفزيوني، أعلن الصحفي أشرف عبد المنعم، استقالته على الهواء مباشرة، معلقاً على ما جرى، ومبدياً أسباب الانسحاب.
- عبد المنعم: "اليوم لن أطيل عليكم، ولكن وجدت أن الموقف يزداد تأزماً، وأنا أعتبر نفسي واحداً من أسرة القناة، وبناء عليه أنسحب من هذا البرنامج احتراماً لصاحبها".
- جاء الرد في مقطع فيديو، بثته الصفحة الرسمية للقناة، على "فيسبوك"، بعد أيام من منشور يعلن تولي عبد المنعم، تقديم البرنامج، حظي بهجوم، غير مسبوق.
حالة جدل
- أثارت الحادثة، حالة من الجدل وتعليقات متباينة، إذ اعتبرها البعض نوعا من التمييز على أساس الدين.
- برر آخرون الغضب الجماهيري، من ظهور أشرف عبد المنعم، قائلين إن لديه تصريحات عن المسيحيين لا يمكن تجاهلها.