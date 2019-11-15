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سياسة|السعودية

السعودية: السجن 32 عامًا بحق 5 مسؤولين أدينوا بالفساد

15/11/2019

أصدر القضاء السعودي أحكاما ابتدائية بإدانة خمسة متهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية.

وذلك وفق صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية، الجمعة.

التفاصيل
  • كانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدّمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن؛ ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المُدانين تَجَاوز مجموعها 32 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
  • من بين المُدانين مسؤول قُبِض عليه متلبسا باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة؛ بالرغم من كونه موظفًا عامًّا.
  • بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحق هذا المسؤول 12 عاما وغرامة مالية، تجاوزت المليون ريال.
  • طالت الأحكام القضائية، الصادرة طِبقًا لمطالبة النيابة العامة، بعضَ الكيانات ‏التجارية، وتم تغريمها ماليًّا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات الصلة.
  • أكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حملوها، إلى المحاكم المختصة. 

ووفق القانون السعودي، تعد تلك الأحكام أولية وقابلة للطعن.

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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