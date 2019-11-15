الجزائر: استمرار الحراك الشعبي ضد رموز عهد بوتفليقة

خرج آلاف في مدن جزائرية عدة، بالجمعة 39 للحراك الشعبي، بين رافض ومؤيد للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

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رفع المتظاهرون الذين تحدوا برودة الطقس وتساقط الأمطار، شعارات تكررت خلال جمعات الحراك الأخيرة، من قبيل لا انتخابات تحت إشراف العصابات في إشارة إلى مسؤولين محسوبين على عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

رُفعت شعارات أخرى مثل البلاد بلادنا ونديرو راينا (ونفعل ما نريد)، وعهد صناعة الرؤساء قد ولى، ودولة مدنية ليست عسكرية.

رفع المتظاهرون لافتات عليها أسماء المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة مكتوب عليها ارحلوا في إشارة إلى رفضهم للاقتراع.

سبقت احتجاجات الجمعة الرافضة للانتخابات، مسيرات أخرى بعدة ولايات (محافظات) طيلة هذا الأسبوع تعلن دعمها لهذا الموعد الانتخابي.

شهدت مدن مثل وهران (غرب) والجلفة (وسط) وعنابة (شرق) وغرداية (جنوب) وولايات أخرى، مظاهرات للمئات من المواطنين، رفعوا خلالها شعارات تدعو للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي حفاظا على استقرار البلاد حسب أصحابها.

بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي وقنوات محلية خاصة، رفعت شعارات مثل جيش شعب خاوة خاوة، في إشارة إلى دعم تمسك قيادة الجيش بهذه الانتخابات، ومساندون لانتخابات 12 ديسمبر ونعم للانتخابات واليد في اليد من أجل جزائر الغد، ونعم للانتخابات لا للأيادي الخارجية.

وتشهد البلاد معارك على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيدي هذه الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها، بدعوى أن الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تأثير هذا الوضع على سير العملية الانتخابية، قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس للصحفيين بالعاصمة، إن كل جزائري حر في التعبير عن رأيه، ولكن أيضا عليه واجب ينبثق مباشرة من حريته، وهو أن يحترم حرية الجزائري الآخر الذي يختلف عنه.

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