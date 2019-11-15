البيت الأبيض ينشر نص مكالمة أخرى بين ترمب والرئيس الأوكراني

نشر البيت الأبيض، الجمعة، نص مكالمة أخرى جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، وذلك وسط استمرار جلسات الاستماع في الكونغرس حول عزل ترمب.

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لم يتم ذكر نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، في نص هذه المكالمة، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

أوضح البيت الأبيض، في بيان له، إن النص، مذكرة وليس نصا دقيقا للمحادثة، التي جرت في 21 أبريل/نيسان الماضي.

ذكر البيان، أن "محادثة ترمب وزيلينسكي، جرت من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية".

أضاف أن "ترمب لم يتطرق للقضايا السياسية في المكالمة مع زيلينسكي".

هذه المكالمة التي تمت في أبريل الماضي، الأولى بين ترامب وزيلينسكي، وفيها يهنئ ترامب نظيره الأوكراني بانتخابه.

ويتّهم الديمقراطيون ترمب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل.

وفي محادثة هاتفية أخرى جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترمب فعلا من زيلينسكي "التحقيق" بشأن جو بايدن، ونجله هانتر.

وأثار هذا الاتصال شبهات لدى العديد من المسؤولين وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مخبرا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) قرر إطلاع المسؤولين عليه، وهو ما فجر القضية.

ويتّهم الديمقراطيون ترمب بأنه حجب مساعدة عسكرية تبلغ حوالي 400 مليون دولار مخصصة لكييف، وربط الأمر بدعوة يمكن توجيهها إلى الرئيس الأوكراني إلى البيت الأبيض.