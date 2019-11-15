الأمم المتحدة تجدد تفويض الأونروا والسلطة الفلسطينية تصف القرار بالتاريخي

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023.

تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ١٧٠ دولة مع ، دولتان ضد ( امريكا واسرائيل ) و٧ دول امتنعت . ٩ دول صوتت لصاح القرار اكثر مما صوتت عام ٢٠١٦ . انه انتصار للقانون الدولي ، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، وهزيمة لاعداء القانون الدولي, والذين اختاروا الجانب الخطأ للتاريخ ..

— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) November 15, 2019