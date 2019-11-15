الأمم المتحدة تجدد تفويض الأونروا والسلطة الفلسطينية تصف القرار بالتاريخي

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023.
التفاصيل
- وكالة الأناضول قالت إن 170 دولة صوتت لصالح القرار مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت.
- قرار الجمعية العامة دعا جميع الجهات المانحة إلى أن "تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للأونروا، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة".
- القرار أعرب عن "شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية وبوجه خاص اللاجئين في قطاع غزة".
- القرار قال إن الوكالة تقدم "مساعدة حيوية إلى اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنها "عامل استقرار في المنطقة".
- سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور وصف التصويت بأنه "تاريخي ويعكس تمسك دول الجمعية العامة والمجتمع الدولي بعمل الوكالة".
- منصور وجه "خالص الشكر والامتنان لمفوض الأونروا (بيير كرينبول) الذي أزيح من منصبه أو استقال، على ما قدمه"، قائلا إن كرينبول "لقي ما لاقه بسبب مواقفه وإيمانه برسالة وعمل الوكالة".
ترحيب
- الرئاسة الفلسطينية رحبت في بيان بتصويت الأمم المتحدة لصالح تجديد تفويض وكالة (الأونروا) رغم الضغوط الأمريكية.
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".
- عباس أضاف أن هذا التصويت "تعبير عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة".
- عباس شكر جميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور القرار وجميع دول العالم التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني.
- أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات كتب على تويتر: "تسع دول صوتت لصالح القرار أكثر مما صوتت عام 2016… إنه انتصار للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهزيمة لأعداء القانون الدولي، والذين اختاروا الجانب الخطأ للتاريخ".
ضغوط
- إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قطعت الدعم المالي كليا عن أونروا منذ مطلع العام الجاري، ودعت مرارا إلى إلغاء الوكالة، قائلة إن بعض أنشطتها مناهضة لإسرائيل.
- سعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مدى الأشهر الماضية من أجل تغيير قواعد التفويض الممنوح للأونروا الذي يتم التصويت عليه كل ثلاثة أعوام.
- قبل أيام قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إن "هناك حراكا فلسطينيا وعربيا لإحباط المحاولات الأمريكية-الإسرائيلية في أروقة الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتأثير على تجديد تفويض ولاية عمل أونروا واقتصاره على عام".
- أبو هولي أكد على وجوب استمرار عمل الأونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194.
- المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة حذر قبل أيام من أن أي اختلال في عمليات الوكالة وخدماتها للاجئين الفلسطينيين سيهدد الأمن الإقليمي في المنطقة.
خلفيات
- التفويض الحالي للأونروا ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2020.
- تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
- الأونروا تقدم خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.
- الأونروا تواجه مشكلات في التمويل منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، وقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنويا.
- سويسرا وهولندا وبلجيكا علقت بشكل منفصل الدفعات المالية للأونروا بسبب المشكلات الإدارية التي تخضع حاليا للتحقيق.
- تقول المتحدثة باسم الوكالة إن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 89 مليون دولار لمواصلة عملياتها حتى نهاية هذا العام.
- عادة ما توجه إسرائيل انتقدت للوكالة، ومؤخرا وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية استقالة المفوض العام السابق بيير كرينبول وتعيين بديل له، بأنها "الخطوة الأولى في عملية طويلة مطلوبة للقضاء على الفساد وزيادة الشفافية ومنع تسييس الوكالة".