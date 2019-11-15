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سياسة

إسرائيل تخرق التهدئة وتعلن قصفها مواقع جنوب قطاع غزة

أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل ستة أشخاص، بينهم نساء وأطفال.
أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل ستة أشخاص، بينهم نساء وأطفال.
15/11/2019

عاد التوتر، اليوم الجمعة، إلى غزة، مع تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع جنوب القطاع تتبع لحركة الجهاد الإسلامي، ما جعل التهدئة تبدو هشة.

تجدد القصف
  • أدت غارات إسرائيلية، تلاها إطلاق صواريخ على نحو متقطع، من غزة تجاه إسرائيل، إلى كسر حالة الهدوء التي تلت إعلان التهدئة.
  • الطائرات الإسرائيلية، قصفت عدة مواقع، تتبع لحركة الجهاد الإسلامي، في منطقتي خانيونس ورفح، جنوب القطاع.
  • وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في القطاع، أعلنت إصابة فلسطينيين اثنين، جراء الغارات الإسرائيلية.
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد في تغريدة على حسابه في تويتر، قصف قطاع غزة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
  • بعد الخروقات الإسرائيلية، أطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة، تجاه مناطق إسرائيلية، فيما لم ترد معلومات عن نتائجها.

تهدئة هشة
  • وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قال إن سياسة إسرائيل العسكرية تجاه غزة لن تتغير، مضيفاً أن الهدوء سيقابل بالهدوء.
  • وشاركت مصر في وساطة، للتوصل إلى تهدئة، ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.
  • لكن الأمم المتحدة، التي شاركت في الوساطة، أشارت إلى أن الوضع في غزة مازال هشاً، قائلة إن الأيام القادمة ستكون حاسمة.
  • مندوب الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، دعا عبر تويتر، جميع الأطراف، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومنع إراقة الدماء. 
  • المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قال في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي، شن في عدوانه الأخير 90 غارة جوية ومدفعية على القطاع.
حصيلة العدوان 
  • وفق المكتب الحكومي في غزة فقد تكبد القطاع خسائر مادية مباشرة قيمتها 3 ملايين دولار، وفق تقديرات أولية.
  • تعرضت 500 وحدة سكنية في غزة، لأضرار بين جزئية وبليغة وكلية، بينها 12 وحدة سكنية هدمت كلياً.
  • خسائر القطاع الزراعي في الأراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، بلغت نحو 300 ألف دولار.
خلفيات
  • يأتي القصف الإسرائيلي رغم إعلان حركة الجهاد الإسلامي، التزامها بالتهدئة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، فجر أمس الخميس.
  • ينص اتفاق التهدئة على وقف الغارات الإسرائيلية، ووقف استهداف الناشطين واغتيالهم من أي من الفصائل، وعدم التعرض لمسيرات العودة وكسر الحصار.
  • أسفر القصف عن مقتل ستة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 13 شخصًا بجروح متفاوتة.
  • بدأ التصعيد الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، باغتيال القيادي في سرايا القدس، بهاء أبو العطا، وشن بعد ذلك غارات مكثفة على قطاع غزة.
  • ردا على الغارات الإسرائيلية، أطلقت سرايا القدس، الثلاثاء والأربعاء 450 صاروخا نحو أهداف إسرائيلية، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن قطاع غزة.
المصدر : وكالات
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