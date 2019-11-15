أمريكا تطالب حفتر بوقف هجومه على طرابلس

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بوقف الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

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جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس جاء فيه:" أطلقت الحكومة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني الليبي، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا حوارا أمنيا أمريكيا وليبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن".

دعت الولايات المتحدة، في البيان المشترك بعد حوار أمني في واشنطن بين الولايات المتحدة ووفد حكومة الوفاق الوطني الليبية ممثلة بوزير خارجيتها محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى إنهاء هجومها على طرابلس.

أشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى تسهيل مزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الأساسية المسببة للصراع.

أكد الوفد الأمريكي، الممثل لعدد من الوكالات الحكومية الأمريكية، دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي.

من جانبه أعرب وفد حكومة الوفاق الوطني عن قلقه البالغ بشأن الوضع الأمني وتأثيره على السكان المدنيين.

RT @statedeptspox: أطلق أمس الجيش الوطني الليبي "الحوار الأمني الأمريكي-الليبي" في #واشنطن. نحث الجيش الليبي على وقف هجومه، وتيسير التعاون الأمريكي الليبي، ومنع محاولات #روسيا لاستغلال النزاع. تدعم الولايات المتحدة سيادة #ليبيا وسلامة أراضيها. pic.twitter.com/UEQU4eMMNf — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 15, 2019

الهجوم على طرابلس