مصريون لنجيب ساويرس: اهتم بمشروعاتك واترك الفتوى لأهلها

بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول الثورة اللبنانية ومشاركة النساء فيها، تعرض الملياردير المصري نجيب ساويرس لعاصفة جديدة من الانتقادات، بعد تصريحاته الأخيرة عن الحجاب والنقاب.

ساويرس والحجاب

في حديثه لموقع (أربيان بيزنس)، قال ساويرس "لو أراد الله للنساء الحجاب لخلقهن محجبات".

ساويرس: النساء جميلات، إذا لم يرد الله أن يكنّ جميلات لما خلقهن مثل هذا. الله جميل يحب الجمال والله يعلم ما يفعله فمن نحن لنجادل في ذلك؟

ساويرس: العالم العربي مبتلى بالإسلاميين المتعصبين بعقليات مغلقة.

في العام الماضي، شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضجة حول فستان الممثلة رانيا يوسف، والتي أجبرت على الاعتذار بسببه، فعلق ساويرس بقوله إن العالم العربي مصاب بالأصوليين الإسلاميين.

ساويرس سلط الضوء كذلك خلال المقابلة على تزايد عدد النساء اللائي يرتدين النقاب (الرداء الذي يغطى الوجه).

لساويرس آراء مسبقة ضد نقاب المرأة، وقد عبر عنها مرارًا على حسابه في موقع تويتر، إذ وصف النقاب في تغريدات عدة بأنه "أداة للتخفي وارتكاب الجرائم".

من قبل نشر ساويرس أيضًا صورة لـ "ميكي ماوس" وقد ربى لحيته، بالإضافة لارتداء "ميني ماوس" النقاب وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب ضده وأدى لحملة مقاطعة لشركته آنذاك.

تصريحات نجيب ساويرس لموقع أربيان بينزنس

غضب

تصريحات ساويرس لم تمر بسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد مغردون نشر فتوى دار الإفتاء المصرية حول شرعية الحجاب.

بعض الناشطين والمغردين وحتى المشاهير طالبوا الملياردير المصري، بالاهتمام بمشروعاته الاقتصادية والابتعاد عن الفتاوى وتناول الأمور الدينية.

بعض المغردين تساءلوا عن حجاب الراهبات في المسيحية وعن صورة السيدة مريم العذراء بالحجاب في كل الكنائس الكبرى، وبعضهم تساءل: هل خلقك الله بالبدلة؟ وآخرون "هل نزلنا من بطون أمهاتنا بملابس أصلًا؟"

في المقابل دافع آخرون من مؤيدي ساويرس، عن حق أي إنسان في إبداء رأيه بأي موضوع.

يشغل ساويرس حاليًا منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار، وهو أحد أغنى رجال الأعمال في العالم العربي.

لو حد شاف نجيب سويرس في مكان ياريت يشدله البنطلون عشان لو كان مهم كان ربنا خلقه بيه https://t.co/h7Ogulfgk9 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) November 12, 2019

استاذ نجيب اتمني انك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك افضل , محدش طلب منك فتوي ما هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم !!! pic.twitter.com/hDEie3BUOQ — Ahmed Hassan احمد حسن (@AhmedHassan) November 12, 2019

ردا على نجيب ساويرس

لماذا ترتدى الراهبات الحجاب ولو ارد الله لخلقهن بحجاب ؟

اتلهى — عماد البحيرى (@EmadAlbeheery) November 12, 2019

#نجيب_ساويرس

عيب يانجيب تتكلم عن راهبات الكنيسه بطريقه مش كويسه

احترم نفسك يابني ادم ،، pic.twitter.com/6vpsUTWDoo — جناب الكومندا المهم (@Excelance7) November 12, 2019

#نجيب_ساويرس

إذا أراد الله النساء محجبات لخلقهن بالحجاب pic.twitter.com/JAaIXfNoqQ — Ana Alasry (@ahmed_alasry) November 14, 2019

مسخرة مكتملة أن يكون عنوان حوار موقع اقتصادي مع رجل أعمال هو حجاب المرأة.

طزززز في نجيب ساويرس وكل النصابين اللي زيه

https://t.co/7GEHCjL1NO — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) November 11, 2019

#نجيب_ساويرس لو دكر قولهم اقلعوا الحجاب لو دكربقا pic.twitter.com/Joc8MJHq0j — أبوعبد الله الشافعى (@altayar320) November 13, 2019

https://twitter.com/7nanabozydG/status/1194213087445954560?ref_src=twsrc%5Etfw