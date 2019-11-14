البث الحي
سياسة|مصر

مصريون لنجيب ساويرس: اهتم بمشروعاتك واترك الفتوى لأهلها

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس
الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس
14/11/2019

بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول الثورة اللبنانية ومشاركة النساء فيها، تعرض الملياردير المصري نجيب ساويرس لعاصفة جديدة من الانتقادات، بعد تصريحاته الأخيرة عن الحجاب والنقاب.

ساويرس والحجاب
  • في حديثه لموقع (أربيان بيزنس)، قال ساويرس "لو أراد الله للنساء الحجاب لخلقهن محجبات".
  • ساويرس: النساء جميلات، إذا لم يرد الله أن يكنّ جميلات لما خلقهن مثل هذا. الله جميل يحب الجمال والله يعلم ما يفعله فمن نحن لنجادل في ذلك؟
  • ساويرس: العالم العربي مبتلى بالإسلاميين المتعصبين بعقليات مغلقة.
  • في العام الماضي، شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضجة حول فستان الممثلة رانيا يوسف، والتي أجبرت على الاعتذار بسببه، فعلق ساويرس بقوله إن العالم العربي مصاب بالأصوليين الإسلاميين.
  • ساويرس سلط الضوء كذلك خلال المقابلة على تزايد عدد النساء اللائي يرتدين النقاب (الرداء الذي يغطى الوجه).
  • لساويرس آراء مسبقة ضد نقاب المرأة، وقد عبر عنها مرارًا على حسابه في موقع تويتر، إذ وصف النقاب في تغريدات عدة بأنه "أداة للتخفي وارتكاب الجرائم".
  • من قبل نشر ساويرس أيضًا صورة لـ "ميكي ماوس" وقد ربى لحيته، بالإضافة لارتداء "ميني ماوس" النقاب وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب ضده وأدى لحملة مقاطعة لشركته آنذاك.
تصريحات نجيب ساويرس لموقع أربيان بينزنس
غضب
  • تصريحات ساويرس لم تمر بسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد مغردون نشر فتوى دار الإفتاء المصرية حول شرعية الحجاب.
  • بعض الناشطين والمغردين وحتى المشاهير طالبوا الملياردير المصري، بالاهتمام بمشروعاته الاقتصادية والابتعاد عن الفتاوى وتناول الأمور الدينية.
  • بعض المغردين تساءلوا عن حجاب الراهبات في المسيحية وعن صورة السيدة مريم العذراء بالحجاب في كل الكنائس الكبرى، وبعضهم تساءل: هل خلقك الله بالبدلة؟ وآخرون "هل نزلنا من بطون أمهاتنا بملابس أصلًا؟"
  • في المقابل دافع آخرون من مؤيدي ساويرس، عن حق أي إنسان في إبداء رأيه بأي موضوع.
  • يشغل ساويرس حاليًا منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار، وهو أحد أغنى رجال الأعمال في العالم العربي.

https://twitter.com/7nanabozydG/status/1194213087445954560?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)