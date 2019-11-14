مصريون لنجيب ساويرس: اهتم بمشروعاتك واترك الفتوى لأهلها

بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول الثورة اللبنانية ومشاركة النساء فيها، تعرض الملياردير المصري نجيب ساويرس لعاصفة جديدة من الانتقادات، بعد تصريحاته الأخيرة عن الحجاب والنقاب.
لو حد شاف نجيب سويرس في مكان ياريت يشدله البنطلون عشان لو كان مهم كان ربنا خلقه بيه https://t.co/h7Ogulfgk9
— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) November 12, 2019
استاذ نجيب اتمني انك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك افضل , محدش طلب منك فتوي ما هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم !!! pic.twitter.com/hDEie3BUOQ
— Ahmed Hassan احمد حسن (@AhmedHassan) November 12, 2019
ردا على نجيب ساويرس
لماذا ترتدى الراهبات الحجاب ولو ارد الله لخلقهن بحجاب ؟
اتلهى
— عماد البحيرى (@EmadAlbeheery) November 12, 2019
#نجيب_ساويرس
عيب يانجيب تتكلم عن راهبات الكنيسه بطريقه مش كويسه
احترم نفسك يابني ادم ،، pic.twitter.com/6vpsUTWDoo
— جناب الكومندا المهم (@Excelance7) November 12, 2019
#نجيب_ساويرس : "لو كان الله يريد الحجاب للنساء لخلقهن به"
بعضُهُم جهلُه "جهلٌ بسيط"
وبعضُهُم جهلُه "جهلٌ مُركَّب"
أمَّا #ساويرس ذا فجهلُه "جهلٌ مُكَعَّب" ! pic.twitter.com/w2U1fsXkBy
— د. أنس آل الشيخ (@AnasAlalShikh) November 12, 2019
#نجيب_ساويرس
إذا أراد الله النساء محجبات لخلقهن بالحجاب pic.twitter.com/JAaIXfNoqQ
— Ana Alasry (@ahmed_alasry) November 14, 2019
مسخرة مكتملة أن يكون عنوان حوار موقع اقتصادي مع رجل أعمال هو حجاب المرأة.
طزززز في نجيب ساويرس وكل النصابين اللي زيه
https://t.co/7GEHCjL1NO
— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) November 11, 2019
#نجيب_ساويرس لو دكر قولهم اقلعوا الحجاب لو دكربقا pic.twitter.com/Joc8MJHq0j
— أبوعبد الله الشافعى (@altayar320) November 13, 2019
https://twitter.com/7nanabozydG/status/1194213087445954560?ref_src=twsrc%5Etfw