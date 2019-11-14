فيسبوك تحذف 3.2 مليار حساب مزيف خلال 6 أشهر

حذفت شركة فيسبوك 3.2 مليار حساب مزيف بين أبريل/نيسان وسبتمبر/ أيلول من هذا العام إلى جانب ملايين المنشورات التي تتناول إساءة معاملة الأطفال والانتحار.

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وفقا لآخر تقرير عن إدارة المحتوى أصدرته الشركة، يزيد هذا العدد عن ضعفي عدد الحسابات المزيفة التي حذفتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، عندما حذفت 1.55 مليار حساب.

كشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لأول مرة عن عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستغرام، والذي حدده باحثون في شؤون المعلومات المضللة كمصدر للقلق المتزايد بشأن الأخبار المزيفة.

قالت الشركة في تقريرها الرابع عن إدارة المحتوى إن الرصد النشط للمحتوى المخالف كان أقل في جميع الفئات على إنستغرام منه على تطبيق فيسبوك.

كانت الشركة استخدمت في البداية عددا من أدوات الرصد الخاصة بها في تطبيق فيسبوك.

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