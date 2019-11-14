فيديو: جنين عمره 6 أشهر.. أصغر ضحايا العدوان على غزة

مات جنين أكمل 6 أشهر، بعد أن أُجهض من رحم أمه التي أُصيبت بالهلع إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة أبو عمرة في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

أصغر شهيد

تعرضت الفلسطينية إيمان أبو تيم وهي حامل في الشهر السادس،لإعياء شديد وانهيار عصبي إثر الغارة الإسرائيلية على أحد المنازل شرقي مدينة خانيونس، نُقلت على أثرها إلى المستشفى.

خضعت إيمان لعملية جراحية لإجهاض الجنين الذي مات داخل رحمها، متأثرًا بإعيائها.

شبكة "قدس" الإخبارية، الشبكة الأوسع انتشارًا في فلسطين، نشرت صورًا وفيديو لوالد الجنين وهو يحمله بين يديه أمام ثلاجة الموتى بمستشفى يوسف النجار في خان يونس.

بدموع وألم، عبر الوالد عن حزنه الشديد لفقدان الابن المنتظر، وقال إنه كان بانتظاره على أحر من الجمر لاسيما أن الله رزقه بخمس إناث، لكنه أكد أن قصف الاحتلال لن يوقف المقاومة في غزة.

حظي الفيديو والصور بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر الناشطون هذا الجنين أصغر شهيد في غزة خلال العدوان الأخير.

خلفيات

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 8 معظمهم من عائلة واحدة بينهم أطفال، فيما ردت المقاومة بقصف إسرائيل بالقذائف.

وافقت حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل على مقترح مصري بوقف لإطلاق النار بدءا من صباح اليوم الخميس، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة فجر الثلاثاء، إلى 34 شهيدا و111 جريحًا.

خلال اليومين الماضيين، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ويقول إنه يستهدف مواقع لحركة الجهاد الإسلامي، بعد أن أعلن عن اغتيال القيادي العسكري فيها بهاء أبو العطا فجر الثلاثاء الماضي.

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