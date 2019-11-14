فيديو: استشهاد 6 من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب 13 آخرين على الأقل من عائلة واحدة، فجر اليوم الخميس، في مجزرة إسرائيلية نفذتها طائرة (F16) ، استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم، وصول جثماني طفلين شهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء إلى 34 شهيدًا.
يأتي ذلك بينما قالت مصادر للجزيرة إن حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل وافقتا على طلب مصري بوقف لإطلاق النار بدءًا من صباح اليوم الخميس.
#عاجل //
شهداء المجزرة الذين ارتقوا في استهداف المنزل جنوب دير البلح هم*ط
*1.الشهيد : رسمي أبو ملحوس
*2.الشهيد : يسرى أبو ملحوس
*3.الشهيد : مريم أبو ملحوس
*4.الشهيد :معاذ ابو ملحوس
*5.الشهيد : وسيم أبو ملحوس
*6.الشهيد الطفل : مهند أبو ملحوس#غزه_تحت_اِلقصف
— معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) November 14, 2019
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