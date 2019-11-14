فيديو: استشهاد 6 من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب 13 آخرين على الأقل من عائلة واحدة، فجر اليوم الخميس، في مجزرة إسرائيلية نفذتها طائرة (F16) ، استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم، وصول جثماني طفلين شهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء إلى 34 شهيدًا.

يأتي ذلك بينما قالت مصادر للجزيرة إن حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل وافقتا على طلب مصري بوقف لإطلاق النار بدءًا من صباح اليوم الخميس.

6 من عائلة واحدة

طائرة الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو ملحوس غرب دير البلح بصاروخ، ما أدى لاستشهاد 6 على الأقل من نفس العائلة.

أصيب 13 آخرين على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

المنزل سوي بالأرض، ويجري البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

#عاجل //

شهداء المجزرة الذين ارتقوا في استهداف المنزل جنوب دير البلح هم*ط *1.الشهيد : رسمي أبو ملحوس

*2.الشهيد : يسرى أبو ملحوس

*3.الشهيد : مريم أبو ملحوس

*4.الشهيد :معاذ ابو ملحوس

*5.الشهيد : وسيم أبو ملحوس

*6.الشهيد الطفل : مهند أبو ملحوس#غزه_تحت_اِلقصف — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) November 14, 2019

ردًا على القصف الإسرائيلي تعرضت مدينتا عسقلان وأسدود على شاطئ المتوسط لوابل من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وسط دوي متتابع لصفارات الإنذار.

ارتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء وحتى اللحظة إلى 34، بينهم ثلاثة نساء وسبعة أطفال، وأصيب 111 بجروح متفاوتة، منهم 46 طفلا و20 امرأة.

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