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فيديو: استشهاد 6 من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة

14/11/2019

استشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب 13 آخرين على الأقل من عائلة واحدة، فجر اليوم الخميس، في مجزرة إسرائيلية نفذتها طائرة (F16) ، استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم، وصول جثماني طفلين شهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء إلى 34 شهيدًا.

يأتي ذلك بينما قالت مصادر للجزيرة إن حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل وافقتا على طلب مصري بوقف لإطلاق النار بدءًا من صباح اليوم الخميس.

6 من عائلة واحدة
  • طائرة الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو ملحوس غرب دير البلح بصاروخ، ما أدى لاستشهاد 6 على الأقل من نفس العائلة.
  • أصيب 13 آخرين على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.
  • المنزل سوي بالأرض، ويجري البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

  • ردًا على القصف الإسرائيلي تعرضت مدينتا عسقلان وأسدود على شاطئ المتوسط لوابل من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وسط دوي متتابع لصفارات الإنذار.
  • ارتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء وحتى اللحظة إلى 34، بينهم ثلاثة نساء وسبعة أطفال، وأصيب 111 بجروح متفاوتة، منهم 46 طفلا و20 امرأة.

اقرأ أيضًا: إعلان وقف إطلاق النار في غزة وارتفاع عدد الشهداء

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية
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