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غراهام يعرقل مشروع قرار "إبادة الأرمن" بالشيوخ الأمريكي

السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام
السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام
14/11/2019

عرقل السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام، الخميس، تمرير مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

ما القصة؟
  • طلب السيناتور الديمقراطي بوب مينيديز التصويت على مشروع قرار "الاعتراف رسميًّا بالإبادة الأرمنية"، في الجمعية العامة لمجلس الشيوخ.
  • بيد أن غراهام أعلن معارضته طلب التصويت على المشروع، وبالتالي عرقل إجراءه.
  • غراهام: تحدثت قبل فترة قصيرة مع الرئيسين أردوغان وترمب حول المشاكل التي واجهتها بلاده وتركيا في سوريا بسبب عملية نبع السلام. وأعرب عن أمله في أن تجتمع تركيا وأرمينيا وتتباحثان حول هذه المشكلة.. وقال إنه ينبغي على السيناتورات عدم كتابة التاريخ من جديد أو إظهاره بشكل يختلف عما هو عليه.
  • قرار غراهام جاء عقب بعد ساعات من اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعض السيناتورات الجمهوريين في البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
تشكيل لجنة مشتركة
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد مقترحه للجانب الأرميني حول تشكيل لجنة مشتركة بخصوص مزاعم "إبادة الأرمن".
  • جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، عقب لقاء جمع بينهما في البيت الأبيض.
  • أردوغان: مقترحنا للجانب الأرميني حول تشكيل لجنة مشتركة بخصوص مزاعم الإبادة الأرمينية ما زال قائمًا.
  • أردوغان: تركيا واثقة من نفسها في هذا الموضوع وهي تؤيد الحوار وأجواء النقاش الحر.
  • أردوغان: يجب أن يكون المؤرخون أصحاب القرار فيما يخص مسألة جرت قبل 104 أعوام خلال الحرب العالمية الأولى، وليس السياسيين.
  • أردوغان: قواتنا المسلحة تمتلك أكثر من مليون وثيقة في الأرشيفات الخاصة بها. بإمكان الجميع الاطلاع على تلك الوثائق في أي وقت وإجراء الأبحاث اللازمة.
خلفيات
  • إبان انطلاق الحرب العالمية الأولى 1914 تعاون القوميون الأرمن مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمينية مستقلة في منطقة الأناضول.
  • قررت الحكومة العثمانية في 24 أبريل/ نيسان عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء ما وصفوها بـ"الإبادة"، في كل عام.
  • تطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
  • تؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.
  • تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.
المصدر : وكالات
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