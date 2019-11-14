شاهد: طلاب كلية الحقوق بجامعة هارفارد يقاطعون كلمة للقنصل الإسرائيلي

غادر طلاب كلية الحقوق في جامعة هارفارد الأمريكية، قاعة المحاضرات لحظة بدء القنصل الإسرائيلي في نيويورك داني دايان، بإلقاء كلمة حول الاستراتيجية القانونية للمستوطنات الإسرائيلية.

التفاصيل

بحسب فيديو نشره نشطاء يظهر الطلاب أثناء مغادرتهم القاعة عندما بدأ القنصل الإسرائيلي كلمته، ما اضطره لإلقائها أمام مدرجات شبه فارغة، فيما نظم الطلاب وقفة احتجاجية خارج القاعة.

انتقد ناشطون إقدام جامعة هارفارد على دعوة ما أسموه "مجرم حرب"، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة للقصف بالطائرات الإسرائيلية.

من جانبه قدم دايان عبر صفحته على تويتر شكره لكلية القانون التي أتاحت له الفرصة لتقديم محاضرة في جامعة هارفارد العريقة.

I wish to thank @Harvard, @Harvard_Law, @NoahRFeldman and @MyShtender for hosting me today as guest lecturer in their most prestigious institution. pic.twitter.com/vmocdZ7pmA — Dani Dayan (@AmbDaniDayan) November 13, 2019

العدوان على غزة