شاهد: طلاب كلية الحقوق بجامعة هارفارد يقاطعون كلمة للقنصل الإسرائيلي

غادر طلاب كلية الحقوق في جامعة هارفارد الأمريكية، قاعة المحاضرات لحظة بدء القنصل الإسرائيلي في نيويورك داني دايان، بإلقاء كلمة حول الاستراتيجية القانونية للمستوطنات الإسرائيلية.

I wish to thank @Harvard, @Harvard_Law, @NoahRFeldman and @MyShtender for hosting me today as guest lecturer in their most prestigious institution. pic.twitter.com/vmocdZ7pmA

— Dani Dayan (@AmbDaniDayan) November 13, 2019